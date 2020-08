Sushant के करीबी दोस्त गणेश के इस दावे के बाद हुआ हमला, कहा- मैं जानता हूं 13 जून को पार्टी के बहाने से 5-6 लोगों ने आकर सुशांत को मारा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को दो महीने बीत चुके हैं लेकिन इस केस में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में सामने आए दिवंगत एक्टर के क्लोज फ्रेंड और कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर ने दावा किया था कि सुशांत के घर पर 13 जून को पार्टी हुई थी जिसमें 5-6 लोग (Ganesh Sawarkar claims knew Sushant party on 13 june) मौजूद थे। सुशांत, दिशा सालियान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे (Sushant wanted to do press conference for Disha Salian)और कोई बड़ा राज खोलने वाले थे। अब खबर है कि गणेश को रात 2 बजे के आसपास कुछ लोग लोहे का सरिया लेकर उन्हें मारने (Ganesh Sawarkar threatened by hooligans) आए थे। जिसको लेकर उन्होंने मुंबई पुलिस को फोन भी किया था लेकिन दो घंटे तक उनका कोई अता-पता नहीं रहा।

सुशांत केस में गणेश हाल ही में इस दावे के साथ आगे आए कि वो जानते हैं कि 13 जून की रात पार्टी में कौन-कौन लोग शामिल (Ganesh claims I knew who entered in 13 June party and killed Sushant) थे। गणेश ने इस बात का खुलासा रिपब्लिक टीवी पर किया था। उन्होंने अर्णब गोस्वामी के शो में कहा था कि 13 जून की रात को एक पार्टी हुई थी। जिसमें 5-6 लोग शामिल हुए थे। मैं जानता हूं वो लोग कौन हैं। सुशांत दिशा सालियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। वो दिशा के बारे में जानते थे। सुशांत ने संदीप सिंह को फोन कर बताया (Sushant called Ssandeep Singh) और वो ये सब बात जान गया। उसने उन लोगों को खबर कर दी और वो लोग पार्टी के बहाने सुशांत के घर आए और उन्हें मार दिया। जाहिर है कि इसके बाद बड़े लोगों का हाथ है इसीलिए अभी तक ये लोग जेल में नहीं हैं। गणेश के इस दावे के बाद ही उन्हें मारने की कोशिश की गई है।

#CBIForSSR | We are ready to give any statements to the CBI, but why are other people not coming forward? Who are they scared of?: Ganesh Hiwarkar- Choreographer, Sushant's Friend pic.twitter.com/8AtftEi6Wa — Republic (@republic) August 14, 2020

बता दें कि गणेश वहीं शख्स हैं जिनको आत्महत्या करने से सुशांत ने बचाया था। गणेश ने कहा कि सुशांत डरे हुए नहीं थे। वो डरते नहीं थे बल्कि हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए आगे आते थे। डिप्रेशन की कहानी दो तरीके के लोग फैला रहे Sushant depression theory is fake) हैं। एक वो जो सुशांत से कभी मिले ही नहीं दूसरे वो जो उनकी सफलता से जलते थे।