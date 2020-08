Sushant को पूज्नीय बताते हुए Kangana Ranaut ने Deepika पर साधा निशाना, कहा- डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने औकात दिखा दी

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले (Sushant Singh Rajput Death Case) में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई की मंजूरी (Supreme Court CBI probe) देने के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अब दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) पर निशाना साधा है। याद हो कि सुशांत के निधन के बाद दीपिका ने डिप्रेशन को लेकर काफी चर्चा (Deepika Padukone depression discussion) की थी। उन्होंने अपने ट्विटर पर भी कई पोस्ट किए थे। मेंटल हेल्थ को लेकर दीपिका ने सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया था और कहा था कि डिप्रेशन को लेकर हमें बात करनी चाहिए। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है बल्कि उससे काफी ज्यादा है। अब कंगना रनौत ने दीपिका के इन्ही ट्वीट्स पर चुटकी ली (Kangana slams Deepika) है। उन्होंने अपने कहा है कि डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को जनता ने औकात दिखा दी। साथ ही उन्होंने सुशांत को पूज्नीय भी बताया है।

कंगना रनौत की डिजिटल टीम के तरफ से ट्विटर पर अपना एक स्टेटमेंट शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा- रिपीट ऑफ्टर मी, डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक ने उनकी औकात दिखा दी। # CBIforShushant #SushantSingRajput #1stStepToSSRJustice। कंगना ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें लिखा है- उन्होंने उसे ड्रग एडिक्ट बताया, अल्कोहलिक बताया, रेपिस्ट और मानसिक बीमार बताया। लेकिन देखो आज लोगों के एकजुटता ने उन्हें भारत और हर जगह पर पूज्नीय बना (Kangana said Sushant has risen Godly status in India) दिया। कंगना के ट्वीट पर फैंस खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनका सपोर्ट कर रहे हैं और सुशांत के लिए आवाज उठाने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं।

बता दें दीपिका पादुकोण ने सुशांत के निधन के कुछ दिन बाद 20 जून को ट्विटर पर डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लेकर बात करनी शुरू (Deepika Padukone on Depression and mental health) कर दी थी। जिसमें वो अपने हर पोस्ट में लिखती थी रिपीट आफ्टर मी। गौरतलब हो कि दीपिका ने लिव लव लाफ नाम से अपनी एक संस्था बनाई (Live Love Laugh) है जो मानसिक बीमारी से लड़ रहे लोगों की मदद करता है। दीपिका अक्सर खुद की डिप्रेशन से लड़ाई पर बात कर चुकी हैं।

वहीं आज यानी 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच की मंजूरी सुशांत केस को सौंपी। उनके परिवारवालों और फैंस ने अपनी खुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि अब सुशांत का केस सीबीआई जांच करेगी। सुशांत के सभी सबूत मुंबई पुलिस को उन्हें जमा करनी होगी।

If @deepikapadukone says she suddenly got depressed for a break up which happened 10 years ago, we believe her so give me and Sushant same respect if I say I am not mentally ill or if Sushant’s father says he wasn’t mentally ill believe us also na. Why you forcing illness on us? https://t.co/CArWXKoyRw