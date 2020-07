सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म 'Dil Bechara' का नया गाना #TaareGinn का टीजर आउट

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (sushant singh rajput) ने आज से पहले महीने पहले मुंबई स्थित अपने आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से उनके परिवारवालें, बॉलीवुड सेलेब्स और उनके फैंस को हिलाकर रख दिया था। अभिनेता की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' (Film Dil Bechara) का दूसरा सॉन्ग कल रिलीज के लिए तैयार है। गाने के बोल हैं 'तारे गिन...' #TaareGinn। इस गाने की छोटी सी झलक देखकर आप अपना दिल हार बैठेंगे। संगीत जो आपके दिल को छू लेगा और सुशांत की मुस्कुराहट आपके दिल को चीर देगी। जी हां फिल्म 'दिल बेचारा' का रोमांटिक गाना जिसमें सुशांत और संजना से कह रहे हैं 'तारे गिन'।

फिल्म के गाने को रिलीज करते हुए डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कहा कि आप एक प्रेम गीत के बिना एक प्रेम कहानी नहीं बना सकते। संगीत एक प्रेम कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता हैं। कॉलेज के माहौल को ध्यान में रखते हुए मैंने इस गीत का चित्रण बहुत ही सरल रखा है। तांकि ये गाना वास्तविक लग सके लेकिन खूबसूरत भी लगे। इस गाने की शूटिंग जमशेदपुर के एक कॉलेज में हुई हैं। इस गाने को गाया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने और ए. आर. रहमान ने गाने को संगीत दिया है।

A billion smiles, but Kizie’s smile was Manny's favourite. Catch #TaareGinn, a beautiful composition by @arrahman out tomorrow ❤️ pic.twitter.com/tpOyWqoGIJ