Sushant Singh Rajput case: वकील विकास सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी को बताया शातिर अपराधी, कहा- कर रहा है रिया की मदद

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले (Sushant Singh Rajput case) की जांच कुछ दिनों पहले ही सीबीआई (CBI) के हाथों में दी गई है। सीबीआई ने अपनी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और 6 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई केस फिर से रजिस्टर भी कर चुकी है। जिसमें सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) का नाम भी शामिल है। सुशांत के फ्लैटमेट और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी उस दिन भी उनके घर पर मौजूद थे जब एक्टर मृत पाए गए। सिद्धार्थ पिठानी वो पहले शख्स थे जिन्होंने सुशांत को पंखे पर लटकते हुए (Siddharth Pithani was the first person to saw Sushant dead) देखा और नीचे बेड पर उतारा। अब सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह (Sushant family lawyer Vikas Singh) ने सिद्धार्थ पिठानी को शातिर क्रिमिनल बताया है।

सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि इस केस में सिद्धार्थ पिठानी बहुत संदिग्ध (Vikas Singh said Siddharth is big suspicious) है। वो बहुत शातिर अपराधी (Vikas Singh said Siddharth Pithani is intelligent criminal) है। एफआईआर से पहले वो सुशांत के परिवार से लगातार संपर्क में था और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जैसे ही एफआईआर हुई उसके सुर पूरी तरह से बदल (Siddharth Pithani changed his statement after FIR against Rhea chakraborty) गए। तब से लेकर अब तक वो रिया की लगातार मदद कर रहा है। एफआईआर के बाद जिस तरह से उसने रिया की मदद करना शुरू किया वो उसकी मंशा साफ बताता है। वो ईमेल के जरिए रिया की मदद कर रहा था। रिया और उसके बीच क्या कनेक्शन (connection between Rhea Chakraborty and Siddharth Pithani) है ये तो पूछताछ में ही सामने आ पाएगा। ये अब हिरासत में लिए जाने के बाद पूछताछ पर निर्भर करता है कि सच्चाई सामने आ पाएगी।

The way he has behaved after registration of FIR, the way he is writing email to Rhea when she's a named accused. Helping a named accused in this manner shows complicity between Rhea and him. It is only upon custodial interrogation that the real truth will come out: Vikas Singh https://t.co/8l8gtJ5nPx — ANI (@ANI) August 12, 2020

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका (Rhea Chakraborty plea in SC) पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थीं। सुशांत केस में उनके पिता और बहन की तरफ से कहा गया कि कथित रूप से हत्या है, आत्महत्या नहीं है। वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुशांत केस की एफआईआर पटना में दर्ज होने को गलत बताते हुए कहा कि मामला मुंबई का है तो वहीं रहना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मुंबई पुलिस ने अब तक जो भी जांच की है वो ना के बराबर है उसका कोई मतलब नहीं है। जबकि महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था कि बिहार पुलिस और सरकार सुशांत केस में राजनीतिकरण कर रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित (SC reserves judgement on Rhea Chakraborty plea) कर लिया था। जिसे वो गुरुवार को सुना सकते हैं।