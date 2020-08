नई दिल्ली। दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput death) की सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लंबे समय से इंतज़ार था, आखिर अब इंतज़ार खत्म हुआ और सुशांत (Sushant Singh Rajput's post-mortem) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इस बीच एक नई बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सिग्नेचर करने वाले कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टरों (Five doctors of Cooper hospital) के पैनल में शामिल सभी डॉक्टर्स को सोशल मीडिया पर प्रताड़ित किया जा रहा है। पैनल के सभी डॉक्टरों के नाम सोशल मीडिया पर उजागर करते हुए उनकी पहचान को सार्वजनिक किया गया और अब उन्हें धमकी भरे पोस्ट आ रहे हैं। इतना ही नहीं डॉक्टर तो डॉक्टर अब उनके परिजनों की तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। दूसरी ओर यह भी आरोप लग रहे हैं कि सुशांत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट(Sushant Singh Rajput's post-mortem report) से छेड़-छाड़ की गई है।

अब आलम यह है कि प्रताड़ना से तंग डॉक्टरों में इतनी दहशत है कि वे सोशल मीडिया पर प्रताड़ित होने के बाद भी पुलिस में किसी तरह की कंप्लेंट तक करने से घबरा रहे हैं। इस मामले में कूपर हॉस्पिटल(Five doctors from Cooper Hospital who had signed on Sushant Singh Rajput post-mortem report) के डॉक्टर का कहना है कि, "पुलिस कंप्लेंट अब तक फाइल नहीं कराई गई है, हम मामले पर चर्चा कर रहे हैं।" दूसरी ओर अफवाह यह भी है कि अस्पताल के जिन डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है उनके ऊपर रिश्वत लेकर सुशांत की मौत को सुसाइड डिक्लेयर किया गया है।"

खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हो रही है उनमें डॉक्टरों की पूरी जानकारी शेयर की जा रही है, इसका नतीजा यह हो रहा है कि डॉक्टरों के कॉन्टेक्ट को सार्वजनिक करने के बाद फोन कॉल के जरिए गाली गलौज भी किया जा रहा है। अब डॉक्टर्स की मुसीबतें और बढ़ गई हैं, कॉल करने वालों में से कई लोग तो ऐसे भी हैं जो पैनल के डॉक्टरों के साथ गाली-गलौज करने के बाद उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं जिससे डॉक्टरों के साथ उनके परिजन भी मानसिक तौर पर खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं।

डॉक्टरों को सताने लगा है डर

इस मामले के बढ़ने के बाद अब महाराष्ट्र मेडिको-लीगल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर शैलेश मोहित सामने आए हैं उन्होंने इस प्रताड़ना पर कहा कि, "ये हमारे लिए चिंता की बात है, जिन लोगों को डॉक्टरों के काम से परेशानी या शिकायत है वो कानूनी तौर पर उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के हरासमेंट और गालियां डॉक्टरों के भीतर डर का वातावरण बना रहा है जिससे उनकी वर्किंग पर असर पड़ रहा है, यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि डॉक्टर्स के साथ उनके परिजनों की तस्वीरें साझा कर रहे हैं जो बहुत दुखद है।"