इस वजह से Shah Rukh Khan के घर पर पार्टी करना चाहते थे Sushant Singh Rajput, खुद से किया था ये वादा

Sushant Singh Rajput भले ही आज इस दुनिया में न हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। अक्सर एक्टर से जुड़ी यादें, किस्से, कहानियां सामने आती रहती हैं। कभी उनको उनकी फिल्मों को लेकर याद किया जाता है तो कभी उनसे जुड़ीं बातों को लेकर। आज हम उनसे जुड़ा ही एक किस्सा आपको बताएंगे।

बॉलीवुड से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी में अपना नाम कमा लिया था, एकता कपूर के शो 'पवित्र रिश्ता' से उन्हें देश के घर-घर में पहचान मिली। सुशांत सिंह ने बॉलीवुड में फिल्म 'काय पो छे' से से कदम रखा। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों में सक्रिय हो गए। शायद ही कम लोगो को पता हो कि Sushant Singh Rajput Shah Rukh Khan के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने एक बार एक विश जताई थी कि वो शाहरुख के साथ मन्नत में पार्टी करना चाहते हैं, जिसके बाद किंग खान ने उन्हें अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट भी किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्टर उनके घर पार्टी क्यों करना चाहते थे नहीं तो चलिए हम बताते हैं।

sushant singh promised himself he would party with ShahRukh khan