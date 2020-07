Sushant से चैट का स्क्रीनशॉट फैन ने किया शेयर, कहा था- सर प्लीज जल्दी मत मरना.. एक्टर का जवाब देख फिर उठी CBI जांच की मांग

नई दिल्ली | बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने निधन को एक महीना हो चुका है लेकिन उनके फैंस इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे (Sushant Fans still shocked) हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि सुशांत ऐसे पहले एक्टर थे जो अपने फैंस को फॉलो किया (Sushant followed his fans) करते थे। साथ ही ज्यादा से ज्यादा फैंस के सवालों के जवाब भी देते (Sushant used to talk to fans) थे। सुशांत के फैंस को उनकी ये दरियादिली बेहद पसंद थी। सोशल मीडिया पर फैंस ने सुशांत की यादों का ढेर लगा दिया है। उनके फोटोज और वीडियोज हर तरफ छाए (Sushant photos and videos) रहते हैं। हाल ही में एक फैन ने सुशांत के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जिसमें वो सुशांत ने जल्दी ना मरने की रिक्वेस्ट कर रहा (Fan shared screenshot of Sushant talk) है। दिवंगत एक्टर ने अपने फैन को इसका मजेदार जवाब दिया था।

सुशांत की सुसाइड पर फैंस को पहले से ही यकीन नहीं है। वो लगातार सीबीआई जांच की मांग (Sushant fans CBI inquiry appeal) कर रहे हैं। जबकि मुंबई पुलिस की छानबीन में दूसरा कोई एंगल निकलकर सामने नहीं आया है। जबकि सुशांत के फैंस दूसरी किसी भी बात कर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। रिसेन्टली एक फैन ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसे देखकर उनके फैंस और ज्यादा सीरियस (Sushant fan shared screenshot chat with him do not die soon sir) हो गए। फैन ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमे लिखा हुआ है- सर, सर, सर प्लीज आप जल्दी मत मरना और अच्छा काम करते रहना, हमारे जैसे लोगों को मोटिवेट करते रहना। आपके जैसे बहुत कम लोग बचे हैं। प्लीज किसी भी कंडीशन में हारना नहीं।

सुशातं ने इसके जवाब में कहा था- हां बिल्कुल, मैं ऐसा करूंगा। धन्यवाद इतने प्रोत्साहन बढ़ाने वाले शब्दों के लिए। प्लीज जल्दी मत मरना ने मुझे बहुत हंसाया (Sushant laughed on don’t die soon sir)। जैसा कहा वैसा ही करूंगा दोस्त।

सुशांत का ये जवाब सुनने के बाद फैंस का कहना है कि वो हार मानने वालों में से नहीं थे। वो खुद को खत्म नहीं सकते। वहीं कुछ सुशांत के इस फैन पर भी भड़क (Sushans fans angry on die soon words) रहे हैं। उनका सवाल है कि उसे कैसे पता था कि ऐसा होगा। फैंस इस पोस्ट को देखने के बाद यहां भी सिर्फ सीबीआई जांच की मांग करते नजर आ रहे हैं।