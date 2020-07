Sushant Singh के निधन को एक महीना होने पर अमेरिका में फैंस ने जलाए दीए, पोस्टर पर लिखा- 'I Want Justice'

नई दिल्ली। आज 14 जुलाई है और आज के दिन सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को हुए एक महीने पूरे हो गए हैं। बीते महीने 14 जून के दिन सुशांत ने मुंबई ( Sushant Mumbai Bandra House ) के बांद्रा वाले घर में फांसी लगाकर खुदखुशी कर ( Sushant Singh Rajput Suicide ) ली थी। जिसके बाद से सुशांत के फैंस सदमे में हैं। आज भी उनके फैंस उन्हें याद सोशल मीडिया पर कई भावुक मैसेज ( Sushant's fans sharing post for him ) शेयर कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका में मौजूद सुशांत के फैंस ने भी उनके देहांत पर शोक व्यक्त करते हुए दीए जलाए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं।

अमेरिका में सुशांत सिंह राजपूत के निधन ( Sushant Singh Rajput death ) के एक महीना होने पर दीए ( American fans light diya's ) जलाए गए। सामने आई तस्वीरों पीले फूलों के बीच सुशांत की तस्वीर रखी गई है। साथ ही उनके आस-पास पीले फूल और दीए जलाए हुए हैं। तस्वीरों में कई महिलाएं सफेद लिबास ( Ladies wearing white outfit ) पहने हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन महिलाओं के हाथों में कुछ बोर्ड हैं। जिन पर काले रंग सुशांत सिंह ( Message for sushant ) का नाम लिखा हुआ है साथ #CBIForSushant लिखा हुआ। कुछ बोर्ड्स पर सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी लिखा हुआ है। सामने आई तस्वीरों से साफ पता चलता है कि लोगों के दिलों में अभिनेता के प्यार जिंदा है। अमेरिका से आई यह तस्वीरें सोशल मीडिया ( Photos viral on social media ) पर खूब वायरल हो रही हैं।

बता दें आज सुशांत को याद करते हुए उनके कई करीबियों ने उनके लिए स्पेशल मैसेज और तस्वीरें ( Sushant Releatives shared photos and videos ) शेयर की है। जिसमें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ( Sushant ex girlfriend Ankita Lonkhande post ) का नाम भी शामिल है। अंकिता ने भगवान के सामने दीया जलाते हुए सुशांत को भगवान का बच्चा ( Child of God ) बताया। अंकिता सुशांत के निधन के बाद से अब सोशल मीडिया ( Ankita Lokhande active on social media after one month ) पर एक्टिव हुईं हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती ( Reha Chakraborty ) ने भी एक महीने बाद सुशांत को लेकर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट ( Rhea Instagram post ) शेयर की है।

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की बात करें तो अब तक 35 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सलमान खान ( Salman Khan ), करण जौहर ( Karan Johar ) , एकता कपूर ( Ekta Kapoor ) संजय लीला भंसाली ( Sanjay leela bansali ) और रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakrborty ) के खिलाफ दर्ज हुए केस को खारिज ( Case dismissed ) कर दिया गया है। पुलिस अभी भी पूछताछ करने में जुटी हुई है।