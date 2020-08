Sushant Singh Rajput की ऑटोप्सी रिपोर्ट में CBI को मिली हैं ये बड़ी गड़बड़, जल्द सुलझाएगी गुत्थी!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा हड़बड़ी में दिवंगत एक्टर का पोस्टमार्टम किया गया था। 14 जून की रात में ही सुशांत का पोस्टमार्टम क्यों किया गया इस सवाल के जवाब के बाद मुंबई पुलिस संदेह के घेरे में है। गौरतलब हो कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरो (Cooper Hospital doctors) ने सीबीआई (CBI) को बताया था कि उन्होंने मुंबई पुलिस के कहने पर ही पोस्टमार्टम 14 जून को रात में किया था। अब इसके बाद सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी सीबीआई कुछ खास संतुष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई अहम बातें गायब (Serious details not mention in Sushant autopsy) हैं। ऐसा क्यों हैं इसकी तलाश में सीबीआई लगी हुई है। हालांकि उन्होंने इसे लेकर कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। लेकिन सभी के जवाब सीबीआई को भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं।

पहले आपको बता दें कि वो कौन सी अहम बातें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गायब हैं। पहला सुशांत के शरीर पर जो चोट के निशान हैं उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट में नहीं लिखा (Sushant injuries not mention) गया है। दूसरा सुशांत के एक तरफ के पैरालाइज्ड चेहरे की कोई डीप डिटेल मेंशन नहीं की गई है। किस कारण ऐसा हुआ इसे नहीं बताया गया है। सुशांत की सुसाइड की कहानी के आधार पर एक्टर का मुंह बंद था, उनकी जीब भी बाहर नहीं निकली थी इसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। केमिकल एनालिसिस भी सिर्फ सुशांत के बालों का (Sushant hair strands sample) किया गया। इसके अलावा और किसी सैंपल को मेंशन नहीं किया गया है। नाखूनों के नमूने भी गायब हैं। सबसे जरूरी सुशांत की मौत का समय ही ऑटोप्सी रिपोर्ट में नहीं है।

सीबीआई इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए कूपर हॉस्पिटल के डाक्टरों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उनके जवाब भी सीबीआई को गड़बड़ लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अंसुष्ट सीबीआई ने इसे एम्स के डॉक्टरों की एक टीम (AIIMS doctors team) को सौंपा है। 4 डॉक्टरों की टीम रिपोर्ट और सभी चीजों का एनालिसिस कर सीबीआई को नई रिपोर्ट सौंप सकती है।