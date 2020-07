Sushant Singh के निधन को हुआ एक महीना, जिगरी दोस्त Mahesh Shetty ने दीया जलाकर दी श्रद्धांजिल

नई दिल्ली। आज 14 जुलाई है और आज के दिन सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को हुए एक महीने पूरे हो गए हैं। बीते महीने 14 जून के दिन सुशांत ने मुंबई ( Sushant Mubai Bandra House ) के बांद्रा वाले घर में फांसी लगाकर खुदखुशी कर ( Sushant Singh Rajput Suicide ) ली थी। जिसके बाद से सुशांत के फैंस सदमे में हैं। आज भी उनके फैंस उन्हें याद सोशल मीडिया पर कई भावुक मैसेज ( Sushant's fans sharing post for him ) शेयर कर रहे हैं। इस बीच सुशांत के सबसे करीबी महेश शेट्टी ( Sushant's friend Mahesh Shetty ) ने स्पेशल सुशांत को नम आंखों से याद किया।

सुशांत के जिगरी दोस्त और टीवी पर उनके को-एक्टर रह चुके अभिनेता महेश शेट्टी ( Mahesh shetty light diya for sushant ) उन्हें याद करते हुए एक दीया जलाया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी ( Mahesh shared photo on his instagram ) पर एक स्टोरी पोस्ट की है। जिसमें उन्होंने फोटो पोस्ट कही है। तस्वीर में समंदर और पहाड़ों के बीच महेश ने सुशांत को याद करते हुए दिया जलाया है। साथ में एक टूटे दिल और प्रार्थना ( Broken hearts with joint hands ) में जुड़े हाथ का इमोजी।' बता दें सुशांत महेश को अपना छोटा भाई जैसा (Sushant considered Mahesh as a younger brother) मानते थे। सुसाइड करने से पहले उन्होंने पहला फोन अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Sushant's girlfriend Rhea Chakraborty ) और दूसरा फोन महेश को ही मिलाया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही उनका फोन उठा नहीं पाए थे। सुशांत की मौत के बाद से महेश ने भी सोशल मीडिया पर दूरी बना ली है।

कुछ समय पहले महेश शेट्टी ने सुशांत ( Mahesh shared emotional post for sushant ) को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट साझा किया था। जिसमें उन्होंने सुशांत के साथ अपनी एक फोटो ( Share photo with sushant ) शेयर की थी। तस्वीर को शेयर करते महेश ने एक इमोशनल मैसेज ( Mahesh wrote message ) भी किया था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि, ' वह बहुत अजीब महसूस ( Mahesh is feeling very strange ) कर रहे हैं। उनके पास कहने को बहुत ( Mahesh has lot of think to share ) कुछ है लेकिन फिर भी वह बोल नहीं पा रहे हैं। पोस्ट के अंत में महेश शेट्टी ने लिखा था कि, 'तुम जानते थे कि शेट्टी है और तेरे साथ रहेगा। फिर क्यों? बात कर लेता यार। लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। मुझे पता है कि तुम स्टार ( Sushant love to stars ) से कितना प्यार करते थे। धरती मां की कसम, मैं हर रात तुम्हारी तलाश करुंगा भाई!' बता दें सुशांत और महेश ( Sushant Mahesh friendship 13 year old ) करीबन 13 सालों से एक-दूसरे को जानते थे।