Sushant Singh Rajput की हत्या का आरोपी सुनते ही मीडिया से झड़पने को तैयार हुई रिया, भाई ने किया काबू

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत(sushant singh rajput) की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती(Rhea Chakraborty) मुख्य आरोपी के रूप में देखी जा रही हैं क्योकि सुशांत से जुड़े हर राज के बारे में रिया को पता है इसके साथ ही सुशांत (Sushant Singh Rajput's father KK Singh has filed an FIR against Rhea Chakraborty) के पिता केके सिहं ने रिया के साथ, उनके परिवार वालों के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही सुशांत केस से जुड़ी हर बात की पूछताछ के लिए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ऑफिस में उन्हें बुलाया गया था।

सोमवार को भी रिया चक्रवर्ती को उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। जैसे ही रिया (Rhea Chakraborty reached the ED office) परिवार के साथ ऑफिस की ओर पंहुची, मीडिया की टीम ने रिया को चारों ओर से घेर लिया, और रिया से मीडिया वालों ने कई तरह के तीखे सवाल भी पूछे। यहां तक कि जब रिया से उनके परिवार के लिए पूछा गया कि -आपके परिवार पर सुशांत की हत्या का आरोप है, आप क्या कहना चाहेंगी?

ये सवाल सुनते ही रिया गुस्से से लाल हो गई और रिपोर्टर की तरफ गुस्से में घूरते हुए जैसे ही पलटीं, बैसे ही उसके भाई ने रिया को संभाल लिया और अंदर की खीच ले गए। ईडी दफ्तर में पंहुचने के दौरान रिया की चाल से लेकर उसके पहनावे तक को सभी ने नोटिस किया है। ग्लैमरस अंदाज में दिखने वाली रिया किस तरह से सफेद लिवाज पहने सिर को दुपट्टा लिए हुए अपने आपको छुपाते नजर आ रही थीं।

बता दे कि ईडी ने रिया (Rhea Chakraborty) से उनके खर्चों का प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। जिसके लिए रिया तरह तरह के बहाने बताकर छुपाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 7 अगस्त शुक्रवार को ईडी ने रिया से 8 घंटों तक पूछताछ की थी। लेकिन उस दौरान भी रिया सहयोग देती नजर नहीं आईं थी। वे किसी सवाल का ठीक से ना जवाब दे रही थीं और ना ही किसी खर्च पर अपनी सफाई देने में सक्षम थीं।

दूसरी तरफ, रिया (Rhea Chakraborty) के घरवालों भी ईडी के निशाने पर हैं। 8 अगस्त को ईडी ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे तक पूछताछ की थी। और पूछताछ के दौरान रिया के भाई शौविक ने भी सहयोग नहीं दिया और सवालों का जवाब भी नहीं दिए। अब दोनों से ED गहराई से पूछताछ करेगी।