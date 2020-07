Sushant Suicide case में गृह मंत्री अमित शाह ने CBI जांच के लिए कार्रवाई को बढ़ाया आगे, पप्पू यादव की मांग पर फैंस ने जताई खुशी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को एक महीना बीत चुका है। मुंबई पुलिस भी केस पर गंभीरता से जांच कर रही है। जिसमें वो 35 लोगों से पूछताछ भी कर चुकी (Police interrogate 35 people in Sushant case) है। हालांकि उनके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं जिसके आधार पर सुशांत की मौत को साजिश बताया जा सके। यहां तक कि पुलिस सुशांत केस में हर एंगल से जांच करने के बाद लगभग अपने आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी (Police investigation result in Sushant case) है। वहीं सुशांत के फैंस, कुछ राजनीतिक और मनोरंजन जगत के लोगों की तरफ लगातार सीबीआई जांच की मांग (Sushant case CBI inquiry appeal) होती रही है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी थी (Pappu Yadav letter to Amit Shah) जिसका जवाब अब आ गया है।

अमित शाह जी आप चाहें तो एक मिनट में सुशांत मामले की CBI जांच हो सकती है। इसे टालें नहीं!



बिहार के गौरव फ़िल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की संदिग्ध मृत्यु की CBI जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिख आग्रह किया था।



उन्होंने कार्रवाई के लिए पत्र अग्रसारित कर दिया है। pic.twitter.com/MWsFBFNN8p — Sewak Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) July 14, 2020

गृह मंत्री अमित शाह ने पप्पू यादव के लेटर को आगे बढ़ाते हुए उन्हें जानकारी दी (Amit Shah forwarded Pappu Yadav letter for Sushant case CBI inquiry) है। जिसे उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा- अमित शाह जी आप चाहें तो एक मिनट में सुशांत मामले की CBI जांच हो सकती है। इसे टालें नहीं! बिहार के गौरव फ़िल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की संदिग्ध मृत्यु की CBI जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिख आग्रह किया था। उन्होंने कार्रवाई के लिए पत्र अग्रसारित कर दिया है।

पप्पू यादव को गृह मंत्रालय की तरफ से जो पत्र (Home Ministry letter to Pappu Yadav) शेयर किया गया है उसमें लिखा हुआ है- पप्पू यादव जी आपका पत्र 16 जून को प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से आपने युवा फिल्म अभिनेता स्वर्गीय सुशांत राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराए जाने का आग्रह किया है। आपके पत्र की विषय वस्तु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है, अत: पत्र को आवश्यक कार्रवाई हेतू संबंधित मंत्रालय को अग्रेषित किया जा रहा है। इस पत्र पर अमित शाह के सिग्नेचर हुए हैं।

Thnku so much @pappuyadavjapl sir ..

Hme aapse bht ummmeed thi sir...can't explain our happiness and gratitude towards u...and sir @AmitShah plz do CBI enquiry as soon as possible...evidences are being tampered sir ..or it may have been vanished till now#1MonthOfInjusticeToSSR — Mai bhi Sushant (@Mistryunsolved) July 14, 2020

अमित शाह द्वारा सुशांत केस में कार्रवाई आगे बढ़ाए जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि जल्द ही सीबीआई (Amit Shah acknowledge Sushant case CBI inquiry request) जांच शूरू हो सकती है। जिसे लेकर फैंस ने भी खूब खुशी जताई है। कुछ यूजर्स पप्पू यादव को थैंक्स कह रहे हैं। तो कुछ बीजेपी पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने कहा- अगर बीजेपी युवाओं के साथ रहती है और सुशांत के न्याय दिलाती है तो मैं वादा करता हूं कि पूरा यूवा वर्ग हमेशा आपके साथ रहेगा।

If @BJP4India stands with youth this time and prevail justice to @itsSSR , I bet whole youth gonna be with @BJP4India forever, plz @PMOIndia @AmitShah let do CBI inquiry #1MonthOfInjusticeToSSR — Navpreet Riar (@Navpree51380435) July 14, 2020

तो वहीं एक ने लिखा- आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमारी बस एक ही इच्छा है कि सुशांत को न्याय मिले। तो दूसरे ने लिखा- सही कहा सर आपने, अमति शाह जी और मोदी जी चाहे तो कुछ भी हो सकता है।

बता दें कि सुशांत के फैंस लंबे समय से उनके केस के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं रूपा गांगुली (Roopa Ganguly) भी लंबे वक्त से पीएम मोदी और अमित शाह से ये आग्रह करती रही हैं।

Thank you much Sir.

Our only wish is Justice for Sushant #1MonthOfInjusticeToSSR pic.twitter.com/mJgVP2DHMM — shikha chaturvedi (@ShikhaCJ) July 14, 2020