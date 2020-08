Sushant Singh Rajput Case: CBI की सुप्रीम कोर्ट से अपील, कहा- हमें और ईडी को छानबीन जारी रखने दें

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) भले ही सीबीआई के हाथों में जा चुका है लेकिन मुंबई पुलिस का इसमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा (Mumbai police did not cooperate with CBI) है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज सभी पक्षों ने लिखित तौर पर अपना स्टेटमेंट दिया। जिसमें रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) वही अपना पुराना राग अलापते हुए दिखाई दीं। रिया ने कहा कि केस को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए क्योंकि बिहार के अधिकार क्षेत्र में ये केस नहीं (Rhea Chakraborty asked to transfer her case from Mumbai) आता है। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया था क्या आप सीबीआई जांच चाहती हैं। जिसके जवाब में रिया के वकील ने कहा था कि हां लेकिन पहले ये केस मुंबई पुलिस को सौंपा जाए।

अब गुरुवार को इस केस में सीबीआई (CBI) की तरफ से कहा गया कि जितने भी 56 गवाहों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है उसका कोई मतलब (CBI told SC to not consider 56 statements) नहीं है। हमें और ईडी को इस इन्वेस्टिगेशन को आगे जारी रखने (CBI asked to continue investigation in Sushant Singh Rajput) दें। मुंबई केस ट्रांसफर करने का तो सवाल ही नहीं (No chance of transfer Sushant case to Mumbai) उठता। बता दें कि सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से शक के दायरे में हैं। इसके अलावा रिया के फोन को भी ईडी ने जब्त कर लिया है। इन फोन से बड़ा खुलासा हो सकता है। हाल ही में खबर आई थी कि वो अपने फोन से महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) को कई बार कॉल करती थी। अब रिया ने इस कॉल में क्या बातचीत की ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इसके अलावा ईडी लगातार हैरान करने वाले खुलासे कर रही है।

बता दें कि इससे पहले रिया के फोन में एक नंबर AU के नाम से भी सेव (AU name save in Rhea call detail) नजर आया था। जिसपर हलचल मची हुई है। इसी बीच उनके परिवार की तरफ से सफाई पेश (Rhea Family clarification on AU name) की गई। मामला बढ़ता देख रिया के परिवार ने बताया कि AU नाम उनकी दोस्त का है जिसका नाम उन्होंने अनन्‍या उदास (Rhea friend Ananya Udas) है।