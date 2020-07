Kangana Ranaut ने करण जौहर को न बुलाए जाने पर पुलिस को कहा- सुशांत की मौत का मजाक बनाना बंद करो

नई दिल्ली: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन अभी तक उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 37 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और अभी भी कई लोगों का बयान लेना बाकी है। हाल ही में महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने बताया था कि मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने करण जौहर (Karan Johar Manager) के मैनेजर को कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर करण जौहर को खुद हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को पुलिस का यह कदम पसंद नहीं आया और उन्होंने मुंबई पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सुशांत की मौत का मजाक बनाना बंद करो।

दरअसल, कंगना रनौत (Kangana Ranaut Team) की टीम की तरफ से रविवार को दो ट्वीट किए गए। पहले ट्वीट में लिखा हुआ था, 'करण जौहर के मैनेजर को समन भेजा गया लेकिन आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को नहीं। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मजाक बनाना बंद करो।' इसके बाद कंगना की टीम ने एक और ट्वीट किया गया। इसमें भी मुंबई पुलिस पर निशाना साधा गया था।

So Karan Johar’s manager is summoned but not @AUThackeray 's best friend @karanjohar !! @MumbaiPolice stop making a joke out of SSR murder investigations. https://t.co/iAQGJzLy2x

ट्वीट में लिखा था, 'समन भेजने में मुंबई पुलिस इतनी बेशर्मी कैसे दिखा सकती है। कंगना को समन भेजा जाता है, उनकी मैनेजर को नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे के बेस्ट फ्रेंड के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्यों? साहेब को परेशानी न हो इसलिए?' आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत हमलावर रही हैं। उन्होंने करण जौहर पर नेपोटिज्म (Nepotism) के आरोप लगाए। ऐसे में जब करण जौहर से कोई पूछताछ नहीं हो रही है तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है।

How can @MumbaiPolice display blatantly shameless nepotism even in issuing summons? Kangana has been issued summon not her manager but Chief Minister’s son’s best friend’s manager is called for questioning, why? saheb ko pareshani na ho issliye?