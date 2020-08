Sushant Singh Rajput Case में करणी सेना ने की न्याय की मांग, कैंडल मार्च निकाल की CBI जांच की अपील

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को न्याय दिलाने के लिए अलग-अलग तरह की मुहिम चल रही है। सुशांत के फैंस, परिवार और उनके करीबी लगातार सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की मांग (CBI inquiry appeal for Sushant) कर रहे हैं। अब इस कड़ी में करणी सेना भी आगे आ गई है। उन्होंने रविवार को सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन (Karni Sena try to protest on India Gate for Sushant) किया। उन्होंने कहा कि दिवंगत एक्टर को न्याय मिलना चाहिए। कैंडल मार्च निकालकर करणी सेना (Karni Sena candle march for Sushant) सड़कों पर चलती हुई दिखाई दी। हालांकि इस मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इंडिया गेट तक जाने की अनुमति नहीं दी गई।

सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। उनके परिवारवाले, दोस्त और लाखों फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मुहिम में राजपूत कड़ी सेना भी शामिल हो गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा रोके जाने (Delhi Police blocked Karni Sena Rally) पर करणी सेना ने सुशांत की फोटो रख कैंडल जलाई और सीबीआई की मांग की। इसके अलावा उनके हाथ में तख्तियां दिखी जिसमें महाराष्ट्र सरकार के विरोध (Karni Sena protest against Maharashtra Government) में लिखा हुआ दिखाई दिया।

Delhi: Rajput Karni Sena holds protest near India Gate demanding Central Bureau of Investigation (CBI) probe in #SushantSinghRajput death case. pic.twitter.com/5WtgMcjbIF — ANI (@ANI) August 16, 2020

करणी सेना के अलावा मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने ट्विटर पर सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि सुशांत केस में अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना बाकी है कि ये मामला मुंबई पुलिस के हाथ में रहेगा या फिर सीबीआई को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मुख्य आरोपी रिया (Rhea Chakraborty) की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया (SC reserved decision in Sushant case) था। लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। हालांकि ईडी और सीबीआई इस मामले में अपनी शुरुआती छानबीन कर रहे हैं। ईडी रिया के फोन में अहम सबूत तलाश (ED investigation) रही है। गौरतलब हो बीते दिनों रिया और उनके परिवार के फोन जब्त किए जाने के बाद ये सामने आया था कि उनके व्हाट्सअप से कुछ मैसेज डिलीट किए गए हैं। रिया ने मई और जून महीने में सिद्धार्ठ पिठानी और सैमुअल मिरांडा से अपना कॉलिंग पैटर्न बदल लिया था। जिसपर गहरा संदेह बना हुआ है। ईडी डिलीट मैसेजेस को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है।