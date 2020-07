Sushant Suicide case में निर्भया की वकील करेंगी धरना प्रदर्शन, निकालेंगी रैलियां.. कहा- सच जानकर रहेंगे

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही मुंबई पुलिस (Mumbai police investigation in Sushant case) लगातार इस मामले में गहराई से जांच कर रही हैं। हालांकि उनके हाथ अबतक कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं जिसके आधार पर ये कह जा सके कि इसमें किसी तरह की साजिश शामिल है। वहीं नेता-सेलेब्स और फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जिसमें हाल ही में आगे आईं निर्भया की वकील सीमा समृद्ध‍ि (Seema Samridhi) भी सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। उन्हें उनकी आत्महत्या पर शक जताया था। अब उन्होंने हाल ही में एक यू ट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कई बातों पर सवाल उठाए हैं और साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुशांत को न्याय दिलाकर (Seema Samridhi justice for Sushant) रहेंगी।

सीमा समृद्धि ने मुंबई पुलिस पर कई सवाल उठाए (Seema Samridhi raised question on Mumbai police) हैं। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि मुंबई पुलिस के सम्मान में जो आयोजन किए जाते हैं वो कई बड़े सेलिब्रिटीज ही करते हैं। इसलिए ये बिल्कुल हो सकता है कि वो उनके दबाव में सही तरीके से जांच ना कर रहे (Seema Samridhi doubt on Mumbai police reason) हो। उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत सारे सबूत सामने हैं लेकिन मुंबई पुलिस उनपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। फिर जब पूरे देश में लाखों-करोड़ों फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो उन्हें इसे सीबीआई को सौंपने में क्या दिक्कत (Seema Samridhi asked CBI inquiry for Sushant) है। हमें देश का नागरिक होने के नाते ये जानने का पूरा अधिकार (Seema Samridhi said every citizen has right to know the truth) है कि आखिर उनकी मौत किस कारण से हुई। चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देंगे।

सीमा ने आगे कहा कि अगर सुशांत को न्याय दिलाने में सरकार कोई रुख नहीं दिखाएगी तो हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, रैलियां करेंगे, कोर्ट जाएंगे सबकुछ करेंगे लेकिन हम जानकर (Seema Samridhi will do protest Rally for Sushant) रहेंगे कि आखिर सुशांत की मौत किस कारण से हुई। सीमा ने कई सवाल उठाए जिसमें से सुशांत के घर का सीसीटीवी कैमरा भी अहम कड़ी है। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत (Seema Samirdhi supports Kangana Ranaut) को लेकर कहा कि हम तो फिर भी बॉलीवुड से नहीं हैं। लेकिन कंगना जो इतनी बहादुरी के साथ माफियाओं का नाम ले रही हैं वो तो जानती हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है। सीमा ने महेश भट्ट पर भी सवाल (Seema Samirdhi questioned on Mahesh Bhatt) उठाए। सुशांत से 7 फिल्में क्यों छीन ली गई थीं ये भी उनकी सवालों की लिस्ट में रहा। उन्होंने सबूतों को टैंपर करने की बात कही। सुनंदा पुष्कर केस को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब अमेरिका से आई विसरा रिपोर्ट में कुछ नहीं आ पाया था तब सुशांत की तो मुंबई के अस्पताल में ही गई। क्यों कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।

वहीं सीमा ने सुशांत के परिवार की चुप्पी पर भी बताया कि वो दिवंगत एक्टर की बहन से संपर्क में हैं। हालांकि उनका परिवार पहले ही बेहद परेशान है। हम सब भी तो उनके फैंस हैं, क्यों नहीं आगे आ सकते हैं। हम सुशांत को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से लड़ाई लडेंगे और ये जानकर रहेंगे कि आखिर इतने अच्छे खासे इंसान के साथ क्या हुआ (Seema Samridhi says will fight for Sushant to get justice) था।