Sushant के डॉक्टरों का बयान सुन असमंजस में पड़ी मुंबई पुलिस, एक मनोचिकित्सक ने कहा- बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थे एक्टर

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस लगातार छानबीन में लगी (Mumbai Police interrogate in Sushant case) हुई है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने सुशांत के तीन मनोचिकित्सकों (Three Psychiatrists) से पूछताछ की है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुशांत के घर से मुंबई पुलिस को डॉक्टर्स के कुछ पर्चे मिले थे जिसमें उनके डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ (Sushant suffered from depression and mental health problems) जिक्र किए गए थे। पुलिस के मुताबिक, सुशांत नवंबर 2019 से अपना इलाज करवा रहे थे जिसमें अब उनके तीन मनोचिकित्सकों (Psychiatrists) और एक मनोवैज्ञानिक (Psychotherapist) का बयान सामने आया है।

सभी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का स्टेमेंट पुलिस ने पिछले तीन दिनों में रिकॉर्ड कर लिया (Mental health professional statement record) है क्योंकि सुशांत लगातार उनके संपर्क में थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी के शिकार (Sushant Singh suffered from bipolar disorder) थे। एक मनोचिकित्सक ने अपने बयान में मुंबई पुलिस को बताया है कि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या से जूझ रहे थे। वहीं बाकियों ने बताया है कि सुशांत की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल थी (Sushant had stressful life) लेकिन किसी ने भी इस तनाव की वजह (Doctors did not know Sushant depression reason) नहीं बताई।

डॉक्टर्स ने मुंबई पुलिस को ये भी बताया कि सुशांत ने दवाईयां लेना बंद कर दिया था। वो ज्यादा लंबे समय तक किसी भी डॉक्टर की दवाई नहीं लेते थे। वो थोड़े वक्त बाद अपने डॉक्टर बदल दिया करते (Sushant Singh changed his doctors frequently) थे। उन्होंने इन मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को साल 2019 के नवंबर में कॉन्टेक्ट करना शुरू किया था और उसके बाद से वो लगातार दो-तीन विजिट के बाद डॉक्टर बदल दिया करते थे। आखिरी बार वो जिस डॉक्टर के संपर्क में थे उन्होंने ही बाइपोलर डिसऑर्डर की बात का खुलासा किया है। डॉक्टर्स के अलग-अलग बयान सुन पुलिस भी असमंजस में पड़ गई है कि आखिर असल सच क्या है। डॉक्टरों के स्टेटेमेंट मेल ना खाने के चलते मुंबई पुलिस की परेशानियां (Mumbai Police confused after doctors different statement) और बढ़ गई हैं।

बाइपोलर डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी (What is Bipolar disorder) है जिसमें व्यक्ति अवसाद से घिरा रहता है। लेकिन दूसरे ही पल वो बहुत इनर्जेटिक भी हो जाता है। इस बीमारी में इंसान का माइंड लगातार बदलता रहता है जिसे मूड स्विंग कहा जा सकता है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाता। इस बीमारी में इंसान को नींद न आने की समस्‍या रहती है। साथ ही डिप्रेशन और थकान होना भी आम बात है।