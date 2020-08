Sushant Singh Rajput की डायरी से गायब पन्नों पर क्यों बदला Siddharth Pithani ने अपना बयान? हो सकता है बड़ा खुलासा!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत के केस (Sushant Singh Rajput Death case) में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन हर रोज एक कई हैरान और संदेह बढ़ाने वाली बाते सामने आ जाती हैं। हाल ही में सुशांत की डायरी (Sushant Singh Rajput dairy) न्यूज चैनल टाइम्स नाऊ के हाथ लगी थी। जिसको लेकर उन्होंने कई हैरान करने वाली बाते बताई थीं। डायरी से लगभग छह पन्ने गायब (Sushant Dairy ripped pages) थे जिसपर शक जताया जा रहा है कि आखिर इन्हें क्यों हटाया गया। याद हो कि सुशांत की एक्स-गर्लफ्रेडं अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने भी इस बात का जिक्र किया था कि सुशांत हमेशा डायरी लिखा करते (Sushant used to write dairy) थे लेकिन अभी तक वो किसी के हाथ नहीं लगी थी। मुंबई पुलिस ने सुशांत के निधन के बाद उसे अपने अंडर में ले लिया था। इस डायरी के छह गायब पन्नों को लेकर जब सिद्धार्थ पिठानी से सवाल किया गया तो उन्हें कई बार अपने स्टेटमेंट बदले (Siddharth Pithani changed his statement twice) जिससे संदेह पैदा हो रहा है।

I only know about one of Sushant's diary in which he wrote about the geniuses he wanted to meet from across the world: Siddharth Pithani, Sushant’s flatmate tells Navika Kumar on @thenewshour. | #SushantDiaryOnTimesNow pic.twitter.com/OgLdnxwrKZ — TIMES NOW (@TimesNow) August 6, 2020

सुशांत की डायरी से गायब पन्नों को लेकर जब उनके फ्लैटमेट और फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी से सवाल किया गया तो अपने जवाब बार-बार बदलते हुए दिखाई दिए। टाइम्स नाऊ चैनल पर सिद्धार्थ का अपने बयान से पलटना बड़ा संदेह पैदा करता है। टाइम्स नाऊ के मुताबिक, उनके हाथ सुशांत की डायरी लगी है जिसमें से कुछ पन्नों को फाड़ा गया (Sushant dairy torn pages) है। ये पन्ने किसने हटाए इसका जवाब तो अभी नहीं है लेकिन सुशांत के निधन के बाद सबसे पहले मौजूद रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी से इसपर सवाल किया गया। पहले उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस अपने साथ लगभग 20 डायरीज (Police took Sushant 20 dairies) लेकर गई थी जिसे सुशांत ने रखा हुआ था। मैंने कोई फटे हुए पन्ने नहीं देखे (Siddharth Pithani did not notice any torn pages)।

Listen in: Sushant's flatmate Siddharth Pithani's contradictory statements that raise suspicion. | #SushantDiaryOnTimesNow pic.twitter.com/iEBoSvHJ3z — TIMES NOW (@TimesNow) August 7, 2020

उसके बाद जब सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह (Vikas Singh) ने कहा कि एक्टर की बहन ने कुछ फटे हुए पन्ने सुशांत के निधन के दिन रूम में देखे (Sushant sister saw some chits) थे। उसके बाद सिद्धार्थ ने अपना बयान पलटते हुए कहा कि मैंने फटे हुए पन्ने तो नहीं लेकिन ड्रॉर में कुछ चिट्स पड़ी हुई देखी (Siddharth Pithani said saw some chits in drawer) थी। जो मैंने मुंबई पुलिस को दिखाया था और उन्होंने उसकी फोटोज क्लिक की थी। फिर उसके बाद सिद्धार्थ एक और बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत जो लिखता था अगर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था तो वो अक्सर पन्ने फाड़ दिया करता (Sushant used to tear off the pages) था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी दूसरी डायरी में भी इस तरह गायब पन्ने मिल जाएंगे।

गौरतलब हो कि सिद्धार्थ पिठानी 14 जून को सुशांत के निधन के दौरान उनके फ्लैट में मौजूद (Sushant found death in his flat) थे। वो एक्टर की डेडबॉडी को देखने वाले पहले शख्स थे। पिठानी के लगातार बदलते स्टेटमेंट्स कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल सुशांत का केस सीबीआई के हाथ में चला गया है और इसकी जांच शुरू हो गई है।