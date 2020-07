Sushant Singh Rajput के निधन के तुरंत बाद काले प्लास्टिक में सबूत लेकर भागा शख्स? वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से लगातार सवाल उठते रहे हैं। अधिकतर लोगों ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया है कि उन्होंने सुसाइड (Fans wants justice for Sushant Singh) की है। नेता-सेलेब्स और सुशांत के फैंस उनके केस में सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस भी लगातार कई तरह के सवाल उठा रहे (Question raised on Sushant Singh Rajput death) हैं। वो ऐसी कई बातें सामने रख रहे हैं जो किसी साजिश का अंदेशा देती हैं। इसी को लेकर मुंबई पुलिस भी अब तक 38 लोगों से पूछताछ कर चुकी (Police Interrogation in Sushant Singh Rajput case) हैं। अब सुशांत के निधन के तुरंत बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चौंकाने वाला कारनामा दिखाई (Video viral after Sushant death) दिया है।

Sushant said it indirectly through his interviews how he was targeted, mocked and calumny statements were made on him. Retweet it so it reaches the crowd.#WorldSeekingJusticeForSSR #SushantTruthNow #SushantSinghRajput #ssr pic.twitter.com/Mpi2CbxWnt — मंजीत यादव (बीजेपी ) (TMY) (@manuyadavbjp) July 20, 2020

दरअसल हाल ही में सुशांत के एक फैन पेज पर वीडियो पोस्ट किया गया है जो उनके निधन के तुरंत बाद का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुशांत की बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है। इसी बीच एक शख्स तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है और उसके हाथ में काला प्लास्टिक बैग भी (Boy with black plastic run after Sushant death) होता है। पुलिस भी वहीं मौजूद थी लेकिन वो शख्स बैग लेकर तेजी से वहां से भाग जाता है। जिस काले प्लास्टिक बैग को लेकर शख्स जाता है वो खाली नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि उसमें कुछ हो सकता है। अब कुछ ही सेकेंड बाद ये शख्स वापस आ जाता है और सुशांत वाले स्ट्रेचर को हाथ लगाने लगता है।

इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये शख्स जो काला प्लास्टिक बैग लेकर भागा था उसमें सुशांत की मौत से जुड़े कोई अहम सबूत (Sushant death Evidence in black plastic bag claimed) हैं। वीडियो में एक महिला कह रही हैं कि पुलिस भी मिली हुई है। उन्होंने उसे भागने से रोका क्यों नहीं? उससे पूछा क्यों नहीं कि वो क्या ले जा रहा (Question raised on boy running with black plastic) है? वीडियो में सुशांत की फैन ये दावा कर रही हैं कि उनकी काले प्लास्टिक बैग में उनकी हत्या के सबूत हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा (black plastic bag video viral) है। असल सच क्या है इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। इसी तरह कई चीजों पर सुशांत के फैंस और नेता-सेलेब्स सवाल उठा रहे हैं।