Rhea Chakraborty के सपोर्ट में उतरे Vikram Bhatt, कहा- जब तक कुछ साबित ना हो तब तक हर कोई निर्दोष है

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के मौत मामले में जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) संगीन आरोपों के घेरे में बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिला रहा है। वहीं सुशांत के परिवारवाले और करीबी लगातार रिया को लेकर कई सवाल उठा (Sushant family accused Rhea Chakraborty) रहे हैं। अब इस कड़ी में डायरेक्टर विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) रिया चक्रवर्ती के पक्ष में उतर आए हैं। विक्रम भट्ट ने कहा कि जब तक कोई गुनहगार नहीं साबित हो जाता तब तक हर कोई (Vikram Bhatt says Everyone is innocent until it is proved guilty) निर्दोष है। किसी भी निर्णय पर अभी ना आए कि रिया इस मामले में शामिल है। अभी उनके पिता की तरफ से आरोप लगा है जो इस वक्त बहुत दुखी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि सुशांत के पिता जो भी कह रहे हैं वो गलत है लेकिन हमेशा कहानी के दो पहलू (Vikram Bhatt says every story has two sides) होते हैं।

विक्रम भट्ट ने आगे कहा कि जैसे उदाहरण के तौर पर करोड़ों रुपए सुशांत के अकाउंट से निकाले गए हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये पैसा कहीं और खर्च हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर आना चाहिए जब तक पुलिस की तरफ से कुछ सामने नहीं (Vikram says not come to conclusion until police find evidence) आता है। वो इस पर काम कर रहे हैं, जल्द ही लोगों के सामने आ जाएगा कि आखिर क्या चल रहा है?

विक्रम भट्ट ने ये भी कहा है कि रिया एक अकेली लड़की है जो इस तरह से लड़ रही (Vikram Bhatt says Rhea is single girl fighting alone) है। मैंने इस तरह की बहुत धारणाएं देखी हैं, मैं समझ सकता हूं कि कैसे ये बनाई जाती हैं। ये बहुत घातक हो सकता हैं इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा जो चुड़ैल के शिकार का हिस्सा बनना चाहता है।

गौरतलब हो कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 28 जून को सुशांत के पिता केके सिंह द्वारा एफआईआई करवाई गई (FIR against Rhea Chakraborty) थी। केके सिंह ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी कम्पलेन में ये साफतौर पर कहा गया है कि रिया ने सुशांत को प्यार के जाल में फंसाया, उसके पैसों का इस्तेमाल किया और उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया।