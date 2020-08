सफेद कपड़े में छिपाकर ले गए Sushant Singh Rajput के साथ दूसरी डेड बॉडी? स्ट्रेचर पड़ गया था छोटा.. पकड़ने को लगे 7 लोग

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने निधन के बाद से ही उनकी सुसाइड को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सुशांत के पिता केके सिंह (KK Singh) की एफआईआर के बाद कई नए नाम सामने आने लगे हैं। अब ये केस पूरी तरह से बदल चुका है। मुंबई पुलिस के इस केस में अड़ियल और ढीले रवैये पर भी सवाल (Questions on Mumbai Police) उठ रहे हैं। अब इसी को लेकर एक वीडियो सामने आया है जो सुशांत के निधन के दिन का है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सुशांत के साथ एक और शख्स मरा था जिसकी बॉडी को उसी कपड़े में (Claim in video two deadbodies in white wrap) लपेटा गया। सुशांत के निधन वाले दिन के वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेचर पर एक नहीं बल्कि दो डेड बॉडी रखी गई। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल (Sushant death day video viral) हो रहा है।

Really it's Shocking...

How Long



Two bodied wrapped in one Big White cloth. #SCApproveCBIForSSR pic.twitter.com/9Vzm0z2RiD — Ravi Tiwari Bihari (@iRaviTiwari) August 17, 2020

सुशांत की मौत के बाद दो एंबुलेंस आई थी इस बात से हर कोई वाकिफ है। दो एंबुलेंस के आने पर पहले भी लगातार सवाल (Two Ambulances were sent on Sushant Death day) उठते रहे हैं। अब उसी दिन का एक वीडियो जारी हुआ है जिसे सुशांत के लिए लगातार आवाज उठा रहे रवि तिवारी बिहारी ने अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया है। इसे सुशांत के किसी फैन ने अपनी रिसर्च करने के बाद सामने रखा है। जिसमें बकायदा बताया जा रहा है कि स्ट्रेचर की हाइट अमूमन 7 फीट की होती (Strechter height 7 feet) है लेकिन जब इसपर सुशांत की डेडबॉडी रखी गई तो वो बाहर (How Sushant deadbody was big from strechter) थी। इसके अलावा वाइट कपड़ा जिसमें डेडबॉडी को लपेटा गया था वो स्ट्रेचर पर रखे जाने के बाद काफी चौड़ा लग रहा है। इन दो मुख्य बिंदुओं को वीडियो में हाइलाइट किया गया है। इसी को लेकर दावा किया गया है कि उस दिन एक नहीं बल्कि दो डेडबॉडीज को सफेट कपड़े में लपेट ले जाया गया (Video claim two dead bodies on stretcher)जिसे बीच रास्ते में दूसरी एंबुलेंस के बदल लिया गया। सुशांत के फैंस लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं।

अब असल सच क्या है ये कह पाना मुश्किल है लेकिन इस तरह की कई बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं जो सुशांत के फैंस द्वारा सामने रखी गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर सुशांत को मारा गया तो उनके अलावा उस दिन और किस को मौत के घाट उतारा गया। वहीं दो एंबुलेंस भी बड़े सवाल खड़ी करती हैं। इसके अलावा एक डेडबॉडी को एंबुलेंस तक ले लाने में सात लोग लगे हुए हैं ये भी सामने आए वीडियो में बड़े सवाल उठा रहा है। सुशांत के फैंस (Sushant fans questions) ऐसे कई बड़े सवाल लगातार उठा रहे हैं।