नेपोटिज्म की आड़ में गई Sushant Singh Rajput की जान? आरोपों के घेरे में करण-सलमान-यशराज

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड (Sushant Singh Rajput Suicide) के बाद बॉलीवुड पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक जगत से कुछ लोग आगे आए और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के काले सच को सामने लाकर रख दिया है। मनोरंजन जगत में भाई-भतीजावाद और गॉडफादर (Nepotism and God Father of bollywood) की चर्चा पहले भी होती रही है, अब सुशांत की मौत ने एक बार इस मुद्दे को उठा दिया है। एक्टर के निधन ने हर किसी को चकित कर दिया है, सुशांत के परिवार समेत सेलेब्स से लेकर फैंस गहरे सदमे में हैं। बेबाकी से बोलने वाली कंगना रनौत, अनुभव सिन्हा, निर्माता निखिल द्विवेदी, शेखर कपूर, बबीता फोगाट और हेयर स्टाइलिस्ट सपना मोती भवनानी जैसे कलाकारों ने बॉलीवुड के नेपोटिज्म और गॉडफादर ना होना को लेकर कई बातें सामने रखी हैं। कंगना ने सीधे तौर पर सुशांत की सुसाइड (Kangana Ranaut on Sushant Suicide) को मर्डर बताया है। उन्होंने कहा कि एक टैलेंटेड इंसान को मानसिक (Mental torture) तौर पर इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या की रास्ते पर चला गया। कंगना ने करण जौहर और उनकी गैंग (Karan Johar and gang) पर आरोप लगाया और ऐसे कई लोगों की तरफ इशारा किया जो गॉडफादर बने हुए हैं।

बॉलीवुड में नेपोटिज्म मामले में सबसे पहले डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar nepotism) का नाम लिया जाता है। कंगना रनौत ने करण जौहर को सुशांत की मौत के बाद एक बार फिर घेरा और कहा कि इनकी गैंग किसी को यहां टिकने नहीं देती। कंगना के वीडियो के बाद करण जौहर को लगातार ट्रोल (Karan Johar troll) किया जा रहा है। उनपर पहले भी भाई-भतीजावाद का आरोप लगता रहा है। कंगना का कहना है कि करण जौहर और ऐसे कई लोग छोटे शहरों से आने वाले लोगों को इंडस्ट्री में टिकने नहीं देते हैं। इसी कारण ट्विटर पर करण जौहर खूब ट्रेंड भी कर रहे हैं, यूजर्स डायरेक्टर को खरी-खोटी सुना रहे हैं। कंगना खुलेआम ककई बार करण जौहर पर नेपोटिज्म का आरोप लगा चुकी हैं। इस कड़ी में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का नाम भी लिया जा रहा है।

वहीं यशराज प्रोडक्शन (Yashraj Production) भी इस घेरे में शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत को बैन (Sushant Singh Rajput Banned) करने के मामले में यशराज का नाम भी जुड़ा हुआ है। अनुराग कश्यप के भाई और दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने यशराज एजेंसी (Abhinav Kashyap on Yashraj agency) पर सीधा आरोप लगाया है कि ये आर्टिस्ट का करियर और लाइफ बर्बाद कर देता है। जिनका गॉड फादर नहीं होता उसको यशराज प्रोडक्शन बुरी तरह से प्रताड़ित करता है। उन्होंने कहा कि सुशांत के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जिस बात का जिक्र शेखर कपूर ने भी अपनी लाइफ चैट में किया था।

वहीं सलमान खान (Salman Khan) का नाम भी केआरके के ट्वीट के बाद तेजी से लिया जा रहा है। अभिनव कश्यप ने सलमान खान के परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें परेशान किया गया। सोशल मीडिया पर विवेक ओबेरॉय और अरिजीत सिंह के उदाहरण दिए जा रहे हैं। सलमान खान का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन सुशांत सिंह राजपूत? बता दें कि सुशांत को सलमान खान फिल्म्स की तरफ से भी बैन किया गया था।

इसके अलावा कपूर खानादान (Kapoor Khandaan) और राकेश रोशन (Rakesh Roshan) भी इस भाई-भतीजावाद में शामिल हैं। बॉलीवुड में पहले भी कपूर खानदान पर नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे हैं। वहीं राकेश रोशन पर आरोप है कि वो सिर्फ अपने बेटे को ही काम देते हैं।

सुशांत के निधन के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) ने खुलासा किया था कि सुशांत ने छिछोरे के बाद 7 फिल्में साइन की थी लेकिन 6 महीने के अंदर उनके हाथ से सभी फिल्में निकल गई थीं। उन्होंने कहा था कि एक टैलेंडेट एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता ने मार डाला। सुशांत को विनम्र श्रद्धांजलि!

I knew the pain you were going through. I knew the story of the people that let you down so bad that you would weep on my shoulder. I wish Iwas around the last 6 months. I wish you had reached out to me. What happened to you was their Karma. Not yours. #SushantSinghRajput