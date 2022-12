अस्पताल कर्मचानी के दावे से मचा हड़कंप, कहा - सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं की आत्महत्या, शरीर पर मिले थे निशान

कूपर अस्पताल में कार्यरत रहे रूपकुमार शाह ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड नहीं, बल्कि हत्या थी। रूपकुमार का कहना है कि जिस दिन सुशांत का शव आया था उस दिन वो अस्पताल में थे। जब उन्होंने शरीर को देखा तो उन्हे शरीर पर कुछ निशान दिखे थे, जो पिटाई की तरह लग रहे थे।

‘Sushant Singh Rajput did not commit suicide, he was murdered’: Cooper Hospital Autopsy staff makes shocking claim