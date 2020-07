Sushant Singh Rajput की Dil Bechara ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 95 मिलियन व्यूज के साथ थियेटर का ओपनिंग डे बना 2000 करोड़!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आखिरी फिल्म दिल बेचारा (Dil Bechara) ने रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney plus Hotstar) पर जैसे ही 24 जुलाई को फिल्म रिलीज हुई थी उसके दो घंटे के अंदर ही फिल्म ने नए रिकॉर्ड्स बना डाले (Dil Bechara shattered record) थे। 10/10 रेटिंग से लेकर सर्वर क्रैश जैसी चीजे पहले ही दिन देखने को मिल गई थी। दुनियाभर में सुशांत के फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बेकरार थे। अब दिल बेचारा को लेकर एक और खबर सामने आई है। एक स्वतंत्र ट्रैकिंग फर्म (Independent tracking firm) के मुताबिक, सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को एक दिन में 95 मिलियन लोगों ने देखा (Dil Bechara watched by 95 million viewers) था।

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, फर्म के रेप्रेसेन्टेटिव ओरमैक्स मीडिया का कहना है कि पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स (Game of Thrones) की व्यूअरशिप से फिल्म की तुलना की जा रही है। हालांकि उन्होंने इसकी कोई रिपोर्ट नहीं पेश की है। सुशांत की फिल्म दिल बेचारा को दर्शकों के लिए एक दम फ्री रखा गया था।

दिल बेचारा को अगर थियेटर (If Dil Bechara would release in theatres) में रिलीज किया जाता तब कितना कलेक्शन होता इस पर भी नजर डाली गई है। थियेटर रिलीज का बिल्कुल सटीक कम्पेयर तो नहीं किया जा सकता। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर इसे देखा गया है। जैसे अगर इंडिया में एक टिकेट 100 रुपए का है तो दिल बेचारा 950 करोड़ रुपए बनाती। रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया में पीवीआर सिनेमा की टिकेट 207 रुपए के आसपास रहा है। जो दिल बेचारा का एक दिन का कलेक्शन 2000 करोड़ रुपए दिखाता (Dil Bechara Rs 2000 crore opening day) है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श (Trade Analyst Taran Adarsh) ने मिड डे को बताया कि फिल्म दिल बेचारा थियेटर्स में भी बहुत अच्छा करती। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को बिग स्क्रीन पर देखना चाहूंगा। ये बहुत खूबसूरत फिल्म (Taran Adarsh praise Dil Bechara) है, खासकर इसका अंत। एक अच्छी फिल्म को हमेशा सराहना मिलती है। जैसे इसकी आनंद, अखियों के झरोखे से जैसी फिल्मों के कंटेंट को भी काफी पसंद किया गया था। बता दें कि अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से दिल बेचारा को लेकर कोई ऑफिशियल डाटा नहीं जारी किया गया है। हालांकि इंडस्ट्री के बड़े एनालिस्ट का कहना है कि दिल बेचारा ने ग्लोबली कई रिकॉर्ड कायम किए हैं।