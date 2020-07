Sushant Singh के पिता संग नज़र आया उनका पेट डॉग Fudge, तस्वीर में प्यार से सहलाते हुए आए नज़र

नई दिल्ली। 34 वर्षीय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन ( Sushant Singh Rajput Death ) को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन आज भी उनके फैंस और उनका परिवार अभी तक इस सदमे से उभऱ ( Family and fans are shocked. ) नहीं पाया है। सोशल मीडिया पर आज भी कई पुरानी और वीडियोज ( Fans Shared Sushant Throwback Videos ) को उनके चाहने वाले शेयर कर रहे हैं। सभी उनकी मौत के सीबीआई जांच की ( People want CBI Inquiry for him ) मांग कर रहे हैं। वहीं इस बीच सुशांत के पेट डॉग फज ( Sushant Dog Fudge ) की भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड ( Fudge Pics Trending ) करने लगी हैं। तस्वीरों में फज अभिनेता के पिता के के सिंह ( K K Singh ) संग दिखाई दे रहा है। तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है कि मानो फज धीरे-धीरे परिवार के साथ घुलने-मिलने की कोशिश कर रहा हो। पिता संग पेट डॉग की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

सुशांत सिंह की मौत के बाद फज की सामने ( Fudge Latest Pic ) आईं तस्वीर में वह सुशांत के पिता के पैरों ( Stands near Sushant's father's feet ) के पास खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। यह तस्वीर उनकी बहन श्वेता सिंह कृति ( Shweta Singh Kriti Instagram ) ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। श्वेता ने पिता संग फज की तस्वीर ( Sushant Father With His Dog Fudge ) को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- 'डैड विज फज।' सुशांत के जाने के बाद अक्सर उनकी बहन भाई संग बिताए पलों को याद कर इमोशनल पोस्ट ( Sushant Sister Shared Emotioanl post ) करती रहती हैं। कुछ समय पहले भी श्वेता ने सुशांत की जर्नी ( Shweta shared sushant journey video ) की एक वीडियो अपलोड की थी। जिसमें सुशांत के खूबसूरत पलों की झलक देखने को मिली थी।

सुशांत सिंह की खुदकुशी ( Sushant Singh Rajput Suicide ) के बाद बिग बॉस स्टार मनवीर गुजर ( Bigg Boss Contestant Maveer Gujar shared fudge photos) ने उनके डॉग की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उन तस्वीरों में फज बेहद उदास बैठा ( Fudge Looked sad ) नजर आ रहा था। ये तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, भाई सुशांत कोई और न सही ये तो आज भी तेरी कदर करता है।'' यही नहीं फज की एक वीडियो ( Fudge Unseen Videos ) भी सामने आई थीं। जिसमें वह सुशांत के इंतजार में पूरे घर में घूमते हुए नज़र ( Fudge Waiting For Sushnat ) आया था। डॉगी फज सुशांत के दिल के बहुत करीब था। वह अक्सर अपने डॉगी संग ही समय व्यतीत करते हुए नज़र आते थे। कुछ वीडियो भी सामने आईं हैं जिसमें सुशांत और फज ( Sushan and fudge bounding ) की बॉन्डिंग साफ देखने को मिल रही है।

बता दें आज यानी की शुक्रवार शाम 7:30 बजे सुशांत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara Released Today ) रिलीज़ होने जा रही है। फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉट प्लस ( Disney Hot Plus ) पर रिलीज़ होगी।