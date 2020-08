Sushant Singh Rajput Suicide case में ड्राइवर ने बताई सच्चाई, बोला- 'जो आदमी मौत से डरता हो, वो नहीं कर सकता आत्महत्या'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) को हुए दो महीने से भी ज्यादा हो गया है। मुंबई पुलिस (Mumbai Police ) से लेकर बिहार पुलिस ( Bihar Police) तक मामले की जांच में जुटकर कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई। ऐसे में ईडी ( ED Investigate Sushant's girlfriend Rhea Chakraborty ) भी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की जांच करने में जुटी हुई है। केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच ( Supreme Court has approved the CBI investigation ) को मंजूरी मिलने के बाद से केस में एक नई उम्मीद जागी है। वहीं सीबीआई भी जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उन्होंने 9 मेंबर्स की तीन टीम ( CBI Three Team ) बनाई है। जो केस को अलग-अलग एंगल से जांच करेगी। इस बीच सोशल मीडिया पर सुशांत के ड्राइवर ( Sushant's Driver ) का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसमें उसने सुशांत की मौत से जुडी़ एक बात का खुलासा किया है।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर ( Sushant Singh Rajput Driver ) ने वीडियो में बताया है कि "वह मौत से बहुत डरते थे। वह आत्महत्या नहीं कर सकता है। बहुत डरते थे मरने से सुशांत सिहं राजपूत।" वह वीडियो में एक घटना का जिक्र भी करता है। जिसे बताते हुए उसने कहा है कि एक बार वह गाड़ी में ही सो ही जाता है और सुशांत उन्हें देख लेते हैं। वह उनके पास आकर पूछते हैं कि तू सो रहा था। तो ड्राइवर जवाब में नहीं कहता है। लेकिन बावजूद इसके सुशांत ड्राइवर को गाड़ी चलाने से मना कर देते हैं और वह खुद अपनी गाड़ी चलाकर चले जाते हैं।" इस वीडियो को इंस्टाग्राम पेज फेक बॉलीवुड ने अपोलड किया जा रहा है। इस वीडियो को कई लोग देख चुके हैं।

गौरतलब है कि 14 जून के दिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई बांद्रा ( Sushant's Mumabi Bandra House ) के अपने घर में मृत पाए गए थे। जिसके कुछ दिनों तक तो सुशांत की मौत को सुसाइड ( Sushant death was considering Suicide) समझा रहा था, लेकिन बाद में यह केस मर्डर की नज़रों से देखा जाने लगा। सुशांत के लिए सीबीआई जांच ( CBI Investigate Sushant's Suicide case ) की मांग की जा रही थी। जिसे में सुप्रीम कोर्ट ने कल मंजूरी दे दी है। इस खबर से मना जा रहा है जल्द ही सुशांत के असली गुनहगार सामने आएंगे। बता दें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिाय चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) को मुख्य आरोपी मना जा रहा है।