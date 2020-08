Sushant को ड्रग्स देकर कंट्रोल कर रही थी Rhea Chakraborty? सामने आई चैट पर आया परिवार का बयान

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में एक के बाद एक नई परतें खुलती जा रही हैं। सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती को इस केस की मुख्य आरोपी बनाया था। अभी तक रिया को लेकर पैसों की हेरा-फेरी पर ही बात घूम रही थी। लेकिन अब ड्रग्स का नया एंगल (Drug Angle in Sushant case)सामने आने से हर कोई हैरान हो गया है। ईडी ने रिया की जो डिलीट चैट रिकवर की हैं उसमें साफ ये बात खुलकर आ गई है कि 5-6 लोग ड्रग की डीलिंग (Drug dealing chat) को लेकर बातचीत कर रहे थे। जिसमें रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty), उनका भाई शॉविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और गौरव आर्या का नाम शामिल है। ये चैट सामने आने के बाद अब सुशांत के परिवारिक वकील विकास सिंह का इसपर बयान आया है।

After Times Now expose, the debate on whether SSR's death is a murder or suicide is over: @smitaparikh2, Sushant Singh Rajput’s Friend tells Navika Kumar on @thenewshour. | #RheaDrugsChat pic.twitter.com/WsKXgQcNng