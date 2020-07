CBI जांच की मांग कर रहे Shekhar Suman पर Sushant के परिवार ने लगाया बड़ा आरोप, Sandeep Singh का नाम भी शामिल

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन से उनके परिवार समेत हर किसी को गहरा सदमा पहुंचा है। 34 साल की उम्र में सुशांत ने सुसाइड कर ली ये बात उनके फैंस और कई सेलेब्स को हजम नहीं हो रही है। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद एक्टर शेखर सुमन (Shekhar Suman) लगातार सवाल उठाते रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने सुशांत के लिए एक फोरम भी बनाया था जिसमें सीबीआई जांच (CBI investigation appeal) की मांग की जा रही है। वहीं हाल ही में वो सुशांत के पटना वाले घर उनके परिवार वालों से मिलने गए (Shekhar Suman met Sushant family) थे और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

शेखर सुमन ने मीडिया से ये बातचीत बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के घर पर की। उनके साथ सुशांत के सबसे करीबी दोस्त कहे जाने वाले संदीप सिंह (Sushant friend Sandeep Singh) भी मौजूद थे। इस दौरान शेखर सुमन ने सुशांत की सुसाइड पर कई सवाल उठाए। अब दिवंगत एक्टर का परिवार शेखर सुमन पर भड़क गया (Sushant family upset with Shekhar Suman) है।

A fight to finish..at Sushan's house in Patna.won't give up no matter what.#justiceforSushantforum #CBIEnquiryForSushant pic.twitter.com/oydGzKFwIt