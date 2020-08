Sushant के परिवार ने एक्टर के नाम पर मेंटल हेल्थ कैंपेन चलाने वालों को दी चेतावनी, कहा- अगर लिया फायदा तो की जाएगी कार्रवाई

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से सीबीआई (CBI) की मंजूरी मिलने के बाद अब परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। पिछले दो महीने से सुशांत के लिए सीबीआई जांच की अपील की जा रही थी। जिसको लेकर अब दिवंगत एक्टर के परिवार और चाहने वालों में एक कदम आगे बढ़ने की खुशी है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को लेकर मेंटल हेल्थ (Mental Health) पर बहुत लोग बात कर रहे हैं। कैंपेन चला रहे हैं। जिसपर एक्टर की फैमिली ने आपत्ति जताई है। सुशांत की बहन ने साफ किया है कि उनके भाई के नाम पर किसी भी तरह का मेंटल हेल्थ कैंपेन नहीं चलाया जाएगा (No mental health campaign can run on Sushant name)। अगर किसी के द्वारा ऐसा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

@shwetasinghkirt and I don’t endorse any commercialization in Sushant’s name. If people are doing anything using Sushant’s name, it should not be motivated by profit.The family has not endorsed any for-profit activity using Sushant’s name. For any non-profit activity in Sushant’s — vishal kirti (@vikirti) August 18, 2020

सुशांत के परिवार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि दिवंगत एक्टर के नाम या उनकी फोटो का इस्तेमाल करके किसी ने मानसिक स्वास्थ्य पर लाभ उठाने की कोशिश की तो उसपर तुरंत कार्रवाई की (Sushant family warned on profitable mental health topic runs) जाएगी। सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पत्नी श्वेता सिहं कीर्ति का नाम मेंशन करते हुए लिखा- श्वेता और मैं सुशांत के नाम का किसी भी कमर्शियल इस्तेमाल का समर्थन नहीं करते। अगर कोई भी सुशांत के नाम का इस्तेमाल करके कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। परिवार ने किसी भी लाभकारी गतिविधि के लिए सुशांत के नाम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी है। अगर किसी को उनका नाम मानसिक स्वास्थ्य की जागरुकता को लेकर गैर-लाभकारी कामों के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए परिवार से इजाजत लेनी होगी। सुशांत के परिवार ने उनको मेंटल हेल्थ जागरुकता का पोस्टर बॉय (Poster boy of mental health awareness) बनाने पर आपत्ति जताई है।

name, please get a written clearance from Sushant’s father to prevent getting sued later. No to using Sushant as a poster boy for mental health awareness. If the family feels that they have been libeled by any organization or individual, they will pursue legal recourse. — vishal kirti (@vikirti) August 18, 2020

गौरतलब हो कि सुशांत के निधन के बाद से ही उनके डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ से जूझने की बात सामने आई थी। मुंबई पुलिस द्वारा ऐसा बताया गया था कि एक्टर बाईपोलर डिसऑडर से जूझ रहे थे। सुशांत की मौत को सुसाइड बताया गया था। जिसके बाद हर कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता नजर आया। सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) जैसी एक्ट्रेसेस ने मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन को लेकर लगातार बात की। हालांकि सुशांत के फैंस, उनके करीबी और परिवार इस बात को मानने से इंकार करता रहा है। सुशांत की एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने साफतौर पर कहा था कि सुशांत कभी सुसाइड नहीं कर सकता। डिप्रेशन या काम की कमी के कारण वो इस तरह का कदम कभी नहीं उठा सकता। रेगुलर प्रॉब्लम्स और एन्जाइटी तो सभी को होती है।