सुशांत को समर्पित किया फैन ने यह सॉन्ग, बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया शेयर

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुए 3 माह से ऊपर हो गए हैं लेकिन लोगों के दिल से उनकी याद धुंधली नहीं हुई है। हाल ही सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट करते हुए एक फैन ने एक सॉन्ग तैयार किया है। जिसे उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस सॉन्ग को प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं।

आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत एक शिव भक्त थे । इस वायरल वीडियो में भी वे भजन को गुनगुना रहे हैं। उनकी आवाज में उन्हीं को म्यूजिक ट्रिब्यूट देने के इस तरीके ने सभी का दिल जीत लिया है। हर कोई एक्टर को याद कर भावुक हो रहा है। सुशांत के इस भजन के वीडियो को बहन श्वेता सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि सुशांत शिव भक्ति में अक्सर लीन हो जाया करते थे। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति इस समय काफी खुश हैं। क्योंकि उनके द्वारा शुरू की गई मुहिम #Flag4SSR सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गई है। दो लाख से ज्यादा लोगों ने इस मुहिम में साथ आकर सुशान्त की न्याय की लड़ाई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस पर सुशांत की बहन ने सभी का शुक्रिया अदा किया है।

What a huge success #Flag4SSR campaign was, more than 2 lakhs people participated from all over the globe 🌏 I am so grateful to everyone who participated and showed support. Thanks to my Extended Family for keeping #Justice4SSR Fight Alive! 🙏❤️🙏 https://t.co/4R2TGMonLw pic.twitter.com/FbZwASlD0I