Salman Khan की वजह से बंद होगा Kapil Sharma का शो, Sushant के फैंस ने कही Boycott करने की बात

View this post on Instagram

Team #dabangg3 @beingsalmankhan @kichchasudeepa @prabhudevaofficial @arbaazkhanofficial @aslisona @saieemmanjrekar tonight on #thekapilsharmashow #Dabangg3onTKSS #comedy #movies #TKSS #bollywood #fun #laughter #masti #weekend #television #tv #tvshows 🤗🤪 stay tuned