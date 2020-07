Sushant को न्याय दिलाने के लिए किया जाएगा शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ईशकरण ने शुरू की मुहिम

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन अभी भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हाल ही में सुशांत सिंह मामले में भाजपा सासंद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को खत लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने इसके लिए उन्होंने वकील ईशकरण सिंह भंडारी को भी नियुक्त किया है। ईशकरण ने अब सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। उन्होंने सुशांत के फैंस से उनको न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर दिए जलाने की अपील की है।

ईशकरण ने ट्वीट (Ishkaran Singh Bhandari Tweet) करते हुए लिखा, मेरे यूट्यूब लाइव के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि कल (22 जुलाई) जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने चाहते हैं वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और दीया जलाएंगे। रात 8 बजे। #Candle4SSR इस हैशटैग का इस्तेमाल करें। रात 8 बजे 22 जुलाई। इसके साथ ईशकरण ने लोगों से उन्हें तस्वीरों में टैग करने की अपील की है जिससे वो खुद इन्हें रीट्वीट कर सकें'। उनके इस ट्वीट पर लोगों की जमकर प्रतिक्रिया आ रही है।

It was decided by today during my Youtube Live that Tomorrow all those who want Justice for Sushant Singh Rajput will do peaceful protest & light candle, 🪔 at 8 pm.#Candle4SSR - this hashtag (people decided) for tomorrow.



Tag me with pics at 8 pm on 22July.

So I can Retweet!