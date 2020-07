Sushant Singh के पिता ने दर्ज कराया Rhea Charkraborty के खिलाफ केस दर्ज, Shekhar Suman बोलें- 'अच्छी खबर आई है'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में अब एक बड़ा नया मोड़ आ गया है। सुशांत के देहांत के बाद से ही उनका पूरा परिवार चुप्पी साधे बैठा हुआ था, लेकिन सुशांत की जांच में जुटी मुंबई पुलिस की तरफ से हो रही देरी से वह बिल्कुल भी संतुष्ट ( Sushant Family not satisfied with mumbai police investigation ) नज़र हीं आ रहे थे। अब परिवार ने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए पहला कदम बढ़ा लिया है। फिल्म अभिनेत्री और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। खास बात यह कि रिया पर केस सुशांत के पिता के के सिंह ने ही कराया ( Sushant's father filed a case ) है। इस जानकारी के बाद बॉलीवुड की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अभिनेता शेखर सुमन ( Shekhar suman tweet ) ने ट्वीट कर इस बात खुशी जाहिर की है।

Good news coming in..Presumably,The cops from Patna are in Bombay already after an FIR has been filed by Sushanr's family and a SIT has been formed to investigate the matter. #CBICantBeDeniedForSSR#justiceforsushanthforum — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 28, 2020

सुशांत सिंह राजपूत के पिता ( Sushant singh Rajput Father ) के के सिंह ( K K Singh ) ने बिहार पुलिस स्टेशन ( Bihar Police station ) में रिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने रिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'उन्होंने सुशांत को अपने प्यार में फंसाकर पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाया है।' केस दर्ज होते ही बिहार की पुलिस के चार अधिकारी जांच पड़ताल के लिए मुंबई ( Bihar Police Reached Mumbai ) पहुंच चुकी हैं। मुंबई पुलिस से बिहार पुलिस सारे कागज़ी दस्तावेज एकत्रित करेंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर अभिनेता शेखर सुमन ( Shekhar Suman Tweet ) ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पहले ट्वीट अभिनेता ने रिया के खिलाफ दर्ज हुआ ( Case file on Rhea Chakraborty ) शिकायत की जानकारी देते हुए लिखा- एक अच्छी खबर आ रही है, इस मामले में जांच की लिए एसआईटी ( SIT has been formed to investigate this matter ) का गठन किया गया है।

Case filed against Rhea and her family under section 306 for abetment to suicide..also section 340 and 342.#CBICantBeDeniedForSSR — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 28, 2020

वहीं अपने दूसरे ट्वीट ( Shekhar Suman Second tweet ) में उन्होंने लिखा कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर 306, 340 और 342 के तहत केस दर्ज किया गया है। #CBICantBeDeniedForSSR। बता दें जब से सुशांत सिंह राजपूत का देहांत ( Sushant singh rajput death ) हुआ है। तब से शेखर सुमन लगातार सोशल मीडिया ( Shekhar suman active on social media ) पर उन्हें और इंडस्ट्री के बर्ताव को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वह लगातार सुशांत की मौत की सीबीआई मांग की जांच को लेकर ( Shekhar suman tweet for CBI Investigation ) भी ट्वीट कर रहे हैं।