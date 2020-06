Sushant Singh Rajput के पिता KK Singh ने बेटे और अंकिता लोखंडे के ब्रेकअप पर कही बड़ी बात

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने 14 जून को दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन अभी भी उनके करीबी और फैंस इस सदमें से निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं हाल ही में सुशांत के पिता ने पहली बार अपने बेटे और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Sushant father on Ankita Lokhande) पर खुलकर बात की। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) सीरियल पवित्र रिश्ता (Pavitra Rishta) से करीब आए थे। दोनों ने एक दूसरे को 6 साल के करीब डेट (Sushant Ankita relationship) किया था। यहां तक कि वो जल्द ही शादी भी करने वाले थे। हालांकि किसी कारण से सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप (Sushant Ankita breakup) हो गया। सुशांत के निधन की खबर पता लगते ही अंकिता का रो-रोकर बुरा हाल (Ankita cried on Sushant Death) हो गया था।

रिसेन्टली जब सुशांत के पिता केके सिंह (Sushant father KK Singh) दोनों के रिश्ते के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे की लाइफ में अंकिता ही थी जिसे वो जानते (Sushant Father knows Ankita before) थे। अंकिता उनसे मिलने मुंबई भी आई थीं। इसके बाद वो पटना भी मिलने आईं। केके सिंह ने सुशांत और अंकिता के ब्रेकअप (KK Singh on Sushant Ankita breakup) पर बात करते हुए कहा कि ये तो संजोग है जो होना होता है वो ही जाता है। मैं बस चाहता था कि सुशांत जल्द शादी (Sushant wedding plans) कर लें। जिसपर उसने कहा था कि 2021 में वो इस बारे में विचार करेगा।

बता दें कि सुशांत के साथ हुए ब्रेकअप से उबरने के बाद अंकिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी एक्टर से बात नहीं होती (Ankita had no talking terms with Sushant) है। उन्होंने बताया था कि लोग भले ही फ्रेंड्स बने रह लेते हैं लेकिन हमारे बीच ये संभव नहीं है। ब्रेकअप पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था। अब मैं इससे निकल चुकी हूं।

वहीं खबरों की मानें तो रिश्ता टूटने के बाद सुशांत अपने करियर में बिजी हो गए थे जबकि अंकिता डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं। लंबा वक्त बीतने के बाद अंकिता विक्की जैन (Ankita boyfriend Vicky Jain) के साथ रिलेशिप में आ गईं। हाल ही में दोनों की सगाई की खबरें आई थीं।