Siddharth Pithani बोले- जनवरी में सुशांत बहुत टूटा हुआ था, उसने कहा था मेरा कोई नहीं है दुनिया में

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के प्लैटमेट और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने सुशांत को लेकर जनवरी में हुई एक बात साझा की है। सिद्धार्थ ने बताया कि सुशांत ने जनवरी महीने में उनसे कहा था कि उनके पास इस दुनिया में कोई (Siddharth says Sushant said in January I have no one) नहीं है। साथ ही ये भी साझा किया था कि वो मुंबई शहर छोड़ने का मन बना रहे हैं और फार्मिंग का सोच रहे हैं।

सिद्धार्थ ने जूम के साथ अपने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि सुशांत ने मुझे जनवरी के पहले हफ्ते में बुलाया था और कहा था कि प्लीज तुम वापस (Siddharth says Sushant called me Mumbai) आ जाओ। मुझे लगता है कि हम साथ में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। अब मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता (Siddharth says Sushant did not wanted to do acting) हूं। हम वर्चुअल रिएलिटी और कुछ और कंटेंट पर काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए सही इंसान हो। तुम अपनी जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हे वही सैलरी दूंगा।

सिद्धार्थ ने आगे कहा कि सुशांत चाहता था मैं उसी दिन आ जाऊं, मैंने अपनी कम्पनी छोड़ी, अपना अर्पाटमेंट छोड़ा और बैग पैक किया और सुशांत से मिलने आ गया। जब मैं सुशांत के घर पहुंचा तो वो काफी टूटा हुआ लग रहा (Siddharth says Sushant was heartbroken) है। वो कह रहा था कि मेरे पास कोई नहीं है इस वक्त और रो रहा (Siddharth says Sushant was crying) था। सुशांत ने मुझसे रुकने के लिए कहा और मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी फैमिली अपनी की तरह ध्यान रखेगा।

सिद्धार्थ ने आगे बताया कि सुशांत बहुत सिंपल लाइफ चाहता (Sushant wanted simple life) था। वो सड़कों की भीड़ देखकर बहुत परेशान हो जाता था। सुशांत बहुत इमोशनल हो जाता था। एक बार उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि ये सब एक्टर्स हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। सुशांत पावना में अपने फार्महाउस जाने की भी बात करता (Sushant wanted to go to his Pavna farmhouse) था। जहां पर हम काफी एक्टिविटीज किया करते थे।

गौरतलब हो कि सुशांत के निधन के बाद से ही मुंबई पुलिस द्वारा इसे सुसाइड बताया गया है। हालांकि सुशांत के पिता और कई बड़े लोग इस बात को मानने से इंकार कर रहे हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई अहम सबूत भी मिल रहे हैं।