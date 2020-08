SSR Suicide Case: Rhea Chakraborty ने रातोंरात खाली किया घर, बिहार के DGP बोलें -'जमीन को खोदकर भी ढूंढ लेगें'

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में रोज़ एक नया मोड़ आता जा रहा है। केस में नए-नए खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Sushant's girlfriend Rhea Chakraborty ) की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। खबरों के अनुसार रिया एक बार फिर अपना ( Rhea left her house with her family ) घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। इस बात की जानकारी उनकी मैनेजर ( Rhea Manager Statement ) ने ही दी है। उन्होंने बताया कि 'वह देर रात दो बड़े सूटकेस लेकर अपने परिवार संग कहीं चली गई हैं। जिसके बाद से उनका फोन भी नहीं लग रहा है।' इस पूरे मामले पर अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ( Bihar DGP Gupteshwar Pandey Reaction ) का बयान सामने आया है।

रिया चक्रवर्ती के बिल्डिंग के ( Rhea Building Manager ) मैनेजर का कहना है कि वह अपने माता-पिता और भाई के साथ घर खाली कर चुकी हैं। वह सूटकेस ले जाते हुए दिखी गई थीं। वहीं कहीं चले गए हैं। जिसका किसी को पता नहीं है। इस बात पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि 'रिया चक्रवर्ती ( Rhea Charkraborty not supporting Police ) बिल्कुल भी पुलिस की जांच में मदद नहीं कर रही है। यदि वह निर्दोष हैं तो उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए। जबकि उन्होंने खुद ही सुशांत सिंह राजूपत की ( Rhea wrote post for Sushant CBI Inquriy ) मौत के लिए गृह मंत्री के लिए चिट्ठी लिखी थी। वह नहीं चाहती हैं कि बिहार पुलिस इस मामले की जांच करें। जिसकी वजह वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।'

बिहार डीजीपी ने रिया का इस तरह से घर छोड़ने पर कड़े शब्दों में कहा कि 'वह प्रथम आरोपी हैं और जिस दिन उनके खिलाफ सभी सबूत मिल जाएंगे। उस दिन वह उन्हें जमीन के नीचे से भी ढूंढ़ निकालेंगे, फिर चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो।' बता दें पहले ही मुंबई पुलिस की जांच पर कई ( Raise question on Mumabi Police Investigation ) सवाल उठ ख़ड़े हुए हैं। ऐसे में अब बीते दिन मुंबई पहुंचे बिहार आईपीएस बिनय तिवारी ( Reached IPS Officer Binaye Tiwari ) को जबरन बीएमसी ने मुहर लगाकर 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन ( Binaye Tiwari Home Qurantine ) कर दिया है। जिसके बाद से सभी में काफी नाराजगी है।