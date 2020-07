Sushant Singh की आखिरी फिल्म Dil Bechara के टाइटल सॉन्ग ने मचाई धूम, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' (Dil bechara) का आखिरी बीते दिन यानी कि शुक्रवार को रिलीज ( Dil Bechara tittle song release ) कर दिया गया है। फिल्म का गाना जोरदार तरीके से सोशल मीडिया ( Dil bechara tille song viral on social media ) पर वायरल हो है। महज 24 घंटे के अंदर 'दिल बेचारा' के इस टाइटल ट्रैक के वीडियो को 1 करोड़ 75 ( 1.75 crore views on dil bechara song ) लाख से ज्यादा बार देखा गया। इतना ही नहीं इस गाने को 35 लाख लोगों ने ( 35 lakh people like his song ) लाइक भी किया है। साथ ही इस वीडियो पर सुशांत के फैंस लगातार कमेंट्स ( Sushant fans comment on his song ) भी कर रहे हैं। अब तक इस वीडियो पर 1 लाख 37 हजार से ज्यादा कमेंट्स भी आ चुके हैं।

बता दें, सुशांत के देहांत ( Sushant Singh Rajput Death ) के बाद से उनके प्रशंसक उनकी आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( fans waiting for sushant's last movie ) के रिलीज़ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुशांत के फैंस ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च होने भी काफी प्यार दिया। जिसकी वजह से दिल बेचारा के ट्रेलर ने ना केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलिवुड ( Film Dil Bechara Trailer Break All Bollywood and hollywoods records ) के भी कई बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इस गाने में सुशांत सिंह का डांस ( Sushant Singh dance ) लाजवाब है, वहीं संजना सांघी ( Actress Sanjana Saghi ) के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ( Romantic chemistry ) देखते ही बन रही है।

गाने की रिलीज पर डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ( Director Mukesh Chhabra ) कहते हैं कि 'दिल बेचारा' टाइटल ट्रैक ( Mukesh Chhabra favourite ) मेरा पसंदीदा ट्रैक है। ये वो आखिरी गाना है जिसे सुशांत ने शूट किया। ये गाना फराह खान ( Choreographer Farah Khan ) ने कोरियोग्राफ किया हैं, जिन्होंने इस गाने की रिहर्सल ( Song rehearsal in one day ) एक दिन में पूरा किया और दूसरे दिन सिर्फ एक शॉट ( Sushant complete shoot in one day ) में गाना कम्पलीट किया। फराह खान ( farah khan not pay for this song ) ने इस गाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया हैं।