आउटसाइडर्स को मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है, सोनू सूद

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी किए एक पखवाड़े से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में जहां एक और पुलिस की पड़ताल जारी है। वहीं दूसरी और बालीवुड अभिनेता भी अपनी ओर से प्रतिक्रिया देने के साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

शेखर सुमन सीएम से करेंगे सीबीआई जांच की मांग

बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस केस की सीबीआई जांच करने की मांग करेंगे।।उन्होंने ट्वीट किया है "मैं अपने गृह नगर पटना जा रहा हूं , वहां में सुशांत के पिता से मिलूंगा और उन्हें सांत्वना दूंगा, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशांत के फैन्स और प्रशंसकों से भी मिलूंगा और इस केस में सीबीआई जांच की मांग के लिए समर्थन देने की अपील करूंगा।

शोएब अख्तर को बात नहीं करने का अफसोस

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 2016 में वे सुशांत से मुंबई में मिले थे, जब वह भारत छोड़ने वाले थे। उस समय सुशांत उन्हें विश्वास से भरे नजर नहीं आए। जब मेरे दोस्त ने बताया कि वह धोनी की फिल्म कर रहे हैं, तब मैंने फैसला किया कि वह सुशांत की फिल्म और एक्टिंग देखेंगे। उनकी एमएस धोनी पर बनी फिल्म सफल रही। लेकिन उन्हें अफसोस है कि वह सुशांत से बात नहीं कर पाए, तब सुशांत को रोककर उसकी जिंदगी के बारे में बात नहीं की, मैं अपनी जिंदगी के अनुभव उनसे बांट सकता था।

एक वर्ग को दोष देना सही नहीं, सोनू सूद

अभिनेता सोनू सूद ने कहा आप कितने भी टैलेंटेड और स्ट्रांग क्यों ना हो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स को मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। लोग कुछ दिनों तक इस बारे में बात करेंगे और फिर किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे ।फिर एक नया आउटसाइडर्स इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए आएगा और फ़िल्म पाने के लिए स्ट्रगल करेगा ।उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा जब फिल्म सिटी में मैं पहली बार शूटिंग देखने गया, तो वॉचमैन को ₹500 दिए थे। वहां पर किसी ने मुझसे पूछा कि आप एक्टर तो हैं, तो उन्होंने कहा कि वह खुद फिल्म की शूटिंग देखने आए है। उस समय महसूस हुआ कि एक्टर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। सुशांत सिंह के फैंस का बॉलीवुड के एक वर्ग को लेकर गुस्से पर सोनू सूद ने कहा कि किसी की मौत के लिए किसी एक वर्ग को दोष देना सही नहीं है , लोगों को शांत रहना चाहिए, ना की किसी को दोष देना चाहिए और जिम्मेदार ठहराना चाहिए।

भूमि कर आएगी 500 परिवारों को भोजन

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की याद में अभिनेत्री भूमि पेडणेकर 550 जरूरतमंद परिवारों को भोजन कराएंगी। इसके लिए भूमि ने निर्देशक अभिषेक कपूर की पत्नी प्रज्ञा के फाउंडेशन से जुड़ी है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में लिखा है मेरे प्रिय मित्र की याद में एक साथ फाउंडेशन के जरिए में साढे 500 परिवारों को भोजन कराने की शपथ लेती हूं। आइए हम जरूरतमंदों के प्रति करुणा और प्यार का भाव दिखाएं। गौरतलब है कि इस फाउंडेशन ने सुशांत की याद में 3400 परिवारों को भोजन कराने का निर्णय लिया है। अब तक 800 से ज्यादा परिवारों को फाउंडेशन की तरफ से भोजन मुहैया कराया जा चुका है।

