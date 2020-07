सुशांत के फैन्स पीएम मोदी से लगा रहे सीबीआई जांच की गुहार

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी कर अचानक दुनिया छोड़कर चले जाने से बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर उनके फैंस तक शॉक्ड है। उनकी मौत की सीबीआई जांच की माांग फेन्स पीएम नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। जिसके चलते ट्विटर #PMModiCBIForSSR ट्रेंड कर रहा है।

आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लोगों का आक्रोश फूटा है। लोगों को उनकी आत्महत्या पर संदेह है। हालांकि पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन कहीं सुशांत के साथ नाइंसाफी न हो जाये, इस कारण फेन्स उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग खुद पीएम नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। फेन्स को अभिनेता शेखर सुमन और अभिनेत्री पायल रोहतगी का भी समर्थथ मिला है। सीबीआई जांच के समर्थन में आने पर बॉलीवुड कलाकारों का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेटीजंस में से एक ने यह भी उल्लेख किया है कि कैसे बॉलीवुड गिरोह एसएसआर के खिलाफ था। क्योंकि वह इंडस्ट्री में बेहतरीन अभिनय करने वाले एक बाहरी व्यक्ति थे।

#PMModiCBIForSSR so sad to see none of these so called bollywood celebrities coming out in the support of CBI enquiry. Thanks to @Payal_Rohatgi @RoopaSpeaks @shekharsuman7 for all the support. But remember bollywood we won't watch any of yourshitty movies u murderers.