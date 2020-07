Sushant Singh सुसाइड केस में वकील ने मुंबई पुलिस के लिए लिखा पत्र, जांच तक घर को सील रखने की कही बात

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने 14 जून को अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या ( Sushant Singh Rajput Suicide ) कर ली। सुशांत का जाना हर किसी लिए एक सदमे जैसा था जिससे लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। एक नौजवान होशियार अभिनेता का इस तरह से जाना किसी को रास नहीं आ रहा है। यही वजह से है कि जब से सुशांत की मौत हुई है। तभी से उनके चाहनेवाले लगातार सीबीआई जांच ( Sushant Fans want CBI Inquiry ) की मांग कर रहे हैं। सुशांत सुसाइड केस की जांच ( Mumbai Police interrogate sushant suicide case ) में जुटी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में अब तक 34 लोगों का स्टेटमेंट दर्ज कराया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Rajya Sabha MP Subramanian Swamy ) ने इस मामले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) को पत्र लिखा और जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने एक वकील भी नियुक्त किया है।

Lot of people had lost all hope for Justice for Sushant Singh Rajput.



That’s when I decided & said will legally take up the case and ensure CBI investigation will be done.



Now positive developments happening, it’s still a long road ahead but Justice shall prevail.