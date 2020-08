Sushant Singh Rajput की लाइफ पर बनने वाली फिल्म में खुद का रोल निभाएंगी Kangana Ranaut!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) एक बड़ी पहेली बना हुआ है। सीबीआई (CBI) के आने के बाद अब हर किसी को न्याय की उम्मीद है। सुशांत के अचानक निधन के बाद से कई नए खुलासे हर रोज होते रहे हैं। सुशांत को न्याय दिलाने का कैंपेन अब ग्लोबल बन चुका है। लाखों-करोड़ों लोग सुशांत के जाने के बाद उनके पोस्ट, वीडियोज और मूवीज देखने के बाद उनके फैंस (Sushant singh Rajput fans) बन गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने एक नायाब हीरा तो अब खो दिया है लेकिन ऐसे शख्स की कहानी बड़े पर्दे पर ना दिखाई जाए ये भला कैसे मुमकिन है। प्रोड्यूसर विजय शेखर गुप्ता (Vijay Shekhar Gupta) सुशांत की डेथ मिस्ट्री पर एक फिल्म बना रहे हैं। जिसे लेकर अब खबर है कि इसमें कंगना रनौत (Kangana Ranaut) भी अहम किरदार करने वाली हैं।

रिसेन्टली विजय शेखर गुप्ता ने आजतक से बातचीत में बताया कि कंगना रनौत को लेकर वो काफी खुश हैं। कंगना बहुत हिम्मती (Vijay Shekhar said Kangana is brave) हैं। कंगना को दबंग रनौत कहते हुए शेखर गुप्ता ने कहा कि मैं उनकी बातों से शौ प्रतिशत सहमत हूं। मैं उनके साथ पहले एक एड फिल्म में काम कर चुका हूं और अगर वो चाहेंगी तो कंगना सुशांत पर बन रही फिल्म में खुद का रोल कर सकती (Kangana Ranaut could be part of Sushant film) हैं। बता दें कि सुशांत पर बन रही फिल्म का नाम सुसाइड और मर्डर: अ स्टार वॉज लॉस्ट है।

सुशांत की फिल्म के बारे में बताते हुए विजय शेखर गुप्ता ने बताया कि इसकी शूटिंग सितम्बर में शुरू हो जाएगी जबकि इसी साल क्रिममिस या 26 जनवरी 2021 को रिलीज कर सकते हैं। वहीं सुशांत की बायोपिक को विजय थियेटर में रिलीज करने की सोच (Sushant Singh Rajput release) रहे हैं। उनका कहना है कि तब तक कोरोना की कोई दवा जरूर आ जाएगी।

इसके अलावा विजय शेखर गुप्ता ने सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) के बारे में बातचीत करते हुए बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि जैसा बाप वैसा बेटा। बाकी उनकी मां का परेशान होना तो सही है क्योंकि हर मां अपने बच्चे के लिए चिंतित रहती है फिर वो चाहे जैसा भी हो।