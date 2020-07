Sushant की आखिरी फिल्म 'Dil Bechara' कल होगी रिलीज़, पूरी टीम ने मिलकर दिया म्यूजिकल ट्रिब्यूट वर्चुअल

View this post on Instagram

This one is going to remain in our hearts forever. A musical tribute for our beloved #SushantSinghRajput ❤️ #DilBechara @sanjanasanghi96 @castingchhabra @arrahman @amitabhbhattacharyaofficial @mohitchauhanofficial @shreyaghoshal @arijitsingh @sashasublime @jonitamusic @hridaygattani @sunidhichauhan5 @foxstarhindi #disneyplushotstarmultiplex