Sushant Singh Rajput की भांजी ने शेयर की डॉगी Fudge की वीडियो, बताया- 'दरवाजे की ओर बड़ी उम्मीद से देखता है'

नई दिल्ली। महज 34 वर्ष में बेहतरीन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) के जाने से सभी को एक बड़ा झटका लगा है। सुशांत के निधन को हुए डेढ़ महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज भी उन्हें याद कर उनके चाहने वालों की आंखे नम हो जाती हैं। साथ ही उनके लिए न्याय की मांग ( People raise voice for sushant suicide ) को उठा रहे हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन ऐसा कोई है जिसे आज भी उनके लौटने का इंतजार है। सुशांत के सबसे करीब रहने वाले उनके डॉग फज ( Sushant Dog Fudge ) को आज भी सुशांत का इंतजार है। फज को उम्मदी है कि वह लौट कर आएंगे। सुशांत की भांजी ( Sushant Niece shared video ) ने एक वीडियो शेयर की है। जिसे देखने के बाद फज की बेसब्री का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

सुशांत सिंह राजपूत की भांजी मल्लिका सिंह ( Mallika Singh ) अक्सर मामू को याद कर सोसल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट ( Sushant Niece Mallika Singh shared emotional post ) शेयर करती रहती हैं। कुछ समय पहले ही मलाइका ने फज की एक वीडियो ( Mallika Shared Fudge video ) शेयर की थी। जिसमें फज इधर-उधर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मानों उन्हें किसी का इंतजार है। वीडियो को शेयर करते हुए मल्लिका ने कैप्शन में लिखा-"जब भी दरवाजा खुलता है या फिर कोई भी दरवाजे की ओर से गुज़रता है तो यह बड़ी ही उम्मीद के साथ देखने लगता है।" बता दें सुशांत की मौत के बाद खबरें आने लगी थीं कि फज का ( Fudge Death Rumours ) भी निधन हो गया है। जोकि एक अफवाह थी। असल में सुशांत के देहांत के बाद फज पटना उनके घर चले गए थे और अब वह सुशांत के परिवार ( Fudge Stay with sushant family ) के साथ ही हैं।

सोशल मीडिया पर सुशांत के जाने के बाद से उनकी कही तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही है। जिसमें सुशांत की कई अनदेखें पल देखने को मिले हैं। बता दें सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच करने की मंजूरी दे दी गई है। 40 से लोगों के बयान इस मामले में दर्ज हो चुके है। इस केस में एसआईटी ( SIT Team formed in sushant case ) का गठन किया जा रहा है। मनोज शाशिधर की अगुवाई ( case will be investigated under the leadership of Manoj Shashidhar ) में मामले की जांच होगी और इस पूरे केस की जांच पर डीआईजी गगनदीप गंभीर ( DIG Gagandeep Gambhir ) निगरानी रखेंगे। वहीं इस टीम में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पद पर अनिल यादव ( Anil Yadav has been appointed to the post of Investigating Officer ) को निुक्त किया गया है।

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सोशल मीडिया एकाउंट पर भी फज से जुड़े कई वीडियो हैं, जिसमें एक्टर उसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी मिल चुकी है. मामले में अब तक 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. एक्टर के करियर की बात करें तो उन्होंने किस देश में है मेरा दिल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह पवित्र रिश्ता में भी सबका दिल जीतते नजर आए थे. सुशांत ने फिल्म काय पो चे से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और इसके बाद कई हिट फिल्में भी कीं।