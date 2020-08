Rhea Chakraborty को लेकर बोले Sushant के पुराने कुक- मुझे नौकरी से निकाल दिया था, बहनों से भी मिलने नहीं देती थी रिया

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मौत मामले में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। मुंबई पुलिस से 40 लोगों के पूछताछ (Mumbai Police interrogation) करने के बाद भी जब कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया तो सुशांत के पिता ने पटना पुलिस की मदद ली। उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करवाई (FIR against Rhea Chakraborty) और अपनी कम्पलेन में एक्ट्रेस पर संगीन आरोप (Serious allegations on Rhea) लगाए। जिसके बाद से वो गायब हैं। पटना में केस दर्ज होने के बाद से बिहार पुलिस अब इस मामले में जोरो से सबूत इकट्ठा करने की कोशिशों में लगी (Bihar police investigating Sushant case) हुई है। हालांकि खबर है कि मुंबई पुलिस से बिहार पुलिस की टीम को कोई मदद नहीं मिल रही है। अब सुशांत के पूर्व कुक (Sushant Singh Rajput old Cook) ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए चौंकाने वाली बात बताई है।

सुशांत के पुराने कुक अशोक कुमार खासू (Sushant cook Ashok Kumar Khasu) ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्हें रिया चक्रवर्ती ने 2019 में हटा दिया था। कुक ने कहा कि 2019 सितंबर में मुझे हटा दिया गया था। सुशांत अपने पुराने कर्मचारियों को नहीं हटाते थे। लेकिन रिया के आने के बाद मुझे उनका और सुशांत के मैनेजर का मैसेज आया कि अब मुझसे काम नहीं करवाएंगे। बाद में मुझे पता चला कि मुझे सुशांत सर ने नहीं बल्कि रिया ने हटाया (Rhea removed Sushant old cook) था। मेरे बाद रिया ने सर के बॉडीगार्ड साहिल और अकाउंटेंट रजत को भी हटा दिया (Rhea removed Sushant Sahil and Accountant) था।

कुक ने आगे बताया कि सुशांत सर दो महीने अक्टूबर और नबंबर अस्तपाल में भी भर्ती रहे थे। जिसका कारण डेंगू (Sushant suffered from dengue) बताया था। हमें तब भी मिलने नहीं दिया गया ये कहकर कि वो बेडरेस्ट पर हैं। कुक ने सवाल भी उठाया कि अगर वो डिप्रेशन तो ये बात किसी को बताई क्यों नहीं की गई। कुक ने सुशांत को 2019 में डिप्रेशन होने की बात से इंकार (Cook refused Sushant Depression theory) किया। कुक ने सुशांत की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत शांत स्वभाव के थे, कभी कुछ नहीं कहते थे। दिसंबर महीने में सुशांत की बहन दिल्ली से मुंबई आई थीं तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। उसके बाद मीतू भी आई थी लेकिन हमें मैसेज दिया गया कि सुशांत अभी बिजी हैं और हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो (Rhea did not allow to meet Sushant sisters to meet him) पाई।