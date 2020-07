Sushant Singh Rajput सुसाइड मामले में अब Sanjay Leela Bhansali से होगी पूछताछ, मिल सकते हैं अहम सबूत

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सुसाइड मामले में पुलिस अब तक लगभग 28 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मुंबी पुलिस सुशांत के केस में हर एंगल से जांच कर रही (Mumbai police investigation) है। सभी से घंटो पूछताछ हो रही है कि शायद कोई कड़ी निकलकर सामने आए। वहीं अब बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay leela Bhansali) भी इस दायरे में आ गए हैं। उन्हें भी पुलिस के सवालों के जवाब देने होंगे। भंसाली को दो दिन के अंदर मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) के दो पूर्व अधिकारियों से भी पूछताछ हो चुकी है।

खबरों की मानें तो सुशांत से केस को लेकर पुलिस संजय लीला भंसाली से फिल्मों से निकाले जाने को लेकर पूछताछ कर सकती (Police will interrogate Bhansali) है। कुछ दिन पहले ऐसी बातें सामने आई थीं कि सुशांत को भंसाली की तरफ से दो फिल्में ऑफर की गई थी हालांकि बाद में उन्हें इससे अलग कर दिया गया। अब पुलिस इस बात की पुष्टि करेगी। वहीं हाल ही में संजना सांघी (Sanjana Sanghi) से पुलिस ने पूछताछ की थी। संजना ने कई अहम बातें बताई थी जिसमें सुशांत पर लगे मीटू के आरोप भी शामिल थे।

संजना ने बताया था कि सुशांत पर मीटू के आरोप (Sanjana on Sushant MeToo allegations) किसने लगाए मुझे नहीं पता लेकिन मैंने उनपर कभी इसका आरोप नहीं लगाया। जिस दौरान सुशांत पर मीटू का आरोप लगा उस वक्त मैं यूएस टूर पर थी। मुझे पता ही नहीं था कि यहां सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही हैं। सुशांत पर ये मीटू को लेकर अफवाह फैलाई गई (Sanjana says fake MeToo accusations on Sushant) थी कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ है। जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने यूएस से वापस आने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ये क्लीयर भी किया था कि ये झूठ है। मीटू के आरोप लगने के बाद ही सुशांत डिप्रेशन (Sushant depression due to MeToo allegations) में रहने लगे थे। संजना की इस बात से ये साफ हुआ था कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी।