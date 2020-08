काला-जादू की खबरों के बीच Sushant Singh Rajput का पूजा करते हुए वीडियो आया सामने, पंडित ने बताई सच्चाई

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की कथित खुदकुशी का मामला आए दिन उलझता जा रहा है। हर दिन एक नई कहानी निकल कर सामने आ रही है। सुशांत की मौत के मामले में इस वक्त रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) सवालों के घेरे में हैं। एक तरफ ईडी ने रिया और उनके परिवार पर शिकंजा कसते हुए एक बार फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच अब सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Video) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्टर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं।

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूजा सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर की है। सुशांत का ये घर केपरी हाइट्स बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर स्थित है। बताया जा रहा है कि इस घर में रुद्राभिषेक पूजा करवाई गई थी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस पूजा को करने वाले पंडित गोविंद नारायाण शास्त्री ने बताया कि इस पूजा में रिया चक्रवर्ती उपस्थित नहीं थीं। पंडित गोविंद नारायाण के मुताबिक, इस पूजा में सुशांत सिंह राजपूत, उनकी बहन मीतू सिंह, उनके पति और घर के अन्य लोग शामिल थे।

If Rhea was so much into pooja and all... Why didn't she attend the pooja on #SushantSinghRajput 2020 bday.



You can see how happy Sushant looks ♥️#BoycottBollywoodFilms #JusticeforSushantSinghRajput#ArrestRheaChakraborty #UddhavResignOrCBI4SSR pic.twitter.com/k6siPe5MvC