Rhea Chakraborty ने सुशांत के निधन के बाद सिद्धार्ठ पिठानी और सैमुअल मिरांडा से बातचीत का बदला था पैटर्न, व्हाट्सअप कॉल पर करती थी बात

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में एक के बाद एक खुलासे देखने को मिल रहे हैं। इस मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई है। खबरों के मुताबिक, रिया की कॉल डिटेल (Rhea Chakraborty call detail) में सामने आया है कि वो सुशांत के निधन से पहले तक सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) और सैमुअल मिरांडा (Samuel Miranda) से लगातार संपर्क में थी। वो दोनों दिन में कई बार कॉल करती (Rhea Siddharth call) थी। लेकिन उन्होंने मई महीने में अपना ये कॉलिंग पैटर्न (Rhea changed calling pattern in May) बदल लिया था। वो फोन नंबर पर कॉल करने के बजाए व्हाट्सअप पर कॉल (Rhea Chakraborty Whatsapp call) कर रही थी। दोनों के बीच व्हाट्सअप के जरिए बातचीत की जा रही थी। जिसमें डिलीट कर दिया ((Rhea Chakraborty Whatsapp delete messages) गया है।

रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल में मई महीने के बाद सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा से उनकी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन सुशांत के निधन के कुछ वक्त बाद वो फिर से उनसे बातचीत करने लगी। रिपब्लिक टीवी की खबर के मुताबिक बीच के डेढ़ महीने जो बातचीत नंबर पर नहीं की गई वो व्हाट्सअप पर की गई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिया के फोन से कई व्हाट्सअप मैसेजेस डिलीट कर दिए गए हैं। इन डिलीट मैसेज में कोई अहम सबूत मिलने की बात कही जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती की बातचीत को संदिग्ध माना जा रहा है।

ईडी के मुताबिक, जब रिया से उनके फोन सबमिट करने को कहा गया था तो पहले उन्होंने अपना एक ही फोन जमा (Rhea submitted one phone earlier to ED) किया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनके पास दूसरा फोन भी है वो कहां है तब उन्होंने इसे जमा किया था। यानी कहा जा सकता है कि वो इसे छिपाने की कोशिश में थी। रिपब्लिक टीवी द्वारा ऐसी भी कहा जा रहा है कि रिया, शॉविक, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा सुशांत के निधन से पहले से कोई बड़ा प्लान बना रहे थे इसीलिए उन्होंने अपने कॉल का पैटर्न बदल लिया ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। फिलहाल सीबीआई ने भी सुशांत केस (CBI investigation of Sushant) में जांच शुरू कर दी है। दिवंगत एक्टर के बैंक स्टेटमेंट जांच सीबीआई शुरू करने जा रही है।