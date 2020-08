Sushant Singh Rajput Case: Rhea Chakraborty की ट्रैवल हिस्ट्री आई सामने, एक्टर के पैसों पर की कई विदेशों की यात्रा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को लेकर आए दिन नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब रिया की ट्रैवल हिस्ट्री (Rhea Chakraborty travel history) सामने आई है और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि उन्होंने सात से आठ महीने जो भी ट्रैवल किया उसका खर्च सुशांत ने उठाया (Sushant took all expenses of Rhea Chakraborty during her travel) था। रिया की 10 अगस्त 2019 से लेकर 25 फरवरी 2020 की जो ट्रैवल डिटेल्स सामने आई हैं उसमें उन्होंने लगभग 7 देशों की विदेश यात्रा (Rhea Chakraborty foreign travel) की है। रिया की इन सभी यात्राओं का खर्चा सुशांत सिंह राजपूत ही उठाया करते थे। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि सुशांत सिर्फ रिया पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी पैसे खर्च किया करते थे। याद हो कि सुशांत के परिवार ने भी यही आरोप लगाया था कि रिया के आने के बाद उनके बेटे के खर्चे (Sushant family allegations on Rhea Chakraborty) बढ़ गए थे। जो अब सामने आई इस डिटेल से काफी मेल खाता है।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, रिया चक्रवर्ती ने 6 महीने में 5 देशों की यात्रा की जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूएई, स्वीटजरलैंड और ईटली शामिल (Rhea travelled 5 foreign countries in 6 months) हैं। इसके अलावा रिया मुंबई और गोवा भी कई बार जाया करती थी। रिया की इस विदेश यात्रा में उनके साथ शॉविक चक्रवर्ती (Showik Chakraborty) भी शामिल थे। इसके अलावा एक दिन में ही रिया दो जगहों पर जाकर वापस भी लौंट आई। फ्रांस में रुकने के बाद 9 से 11 अक्टूबर 2019 तक रिया, सुशांत और शॉविक स्विटजरलैंड (Rhea Sushant in Switzerland) में रहते हैं।

उसके बाद तीनों वापस फ्रांस लौटकर आ जाते हैं और फिर उसी दिन वापस स्विटजरलैंड लौट जाते हैं और 12 अक्टूबर तक रहते हैं। इसी के बाद से सुशांत की तबीयत बिगड़ने (Sushant लगी थी। रिया ने बताया था कि यूरोप ट्रिप पर सुशांत ने एक 600 साल पुरानी पेंटिंग देख ली थी जिसके बाद से वो परेशान रहने (Sushant faced some signs of some illness during this Trip) लगे थे। रिया के साथ विदेश यात्रा से वापस आने के बाद उनका स्वभाव काफी बदल गया था।

बता दें कि रिया ने इसके बाद भी लगातार 25 फरवरी तक कई विदेश यात्राएं की (Rhea UAE Trip between Aug-Feb) और इन सभी में सुशांत के रुपये खर्च हो रहे थे। याद हो ये खबर भी सामने आई थी कि सुशांत अपने बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान हो रहे थे।