sushant singh rajput के एक डायलॉग ने फैंस के दिल को कर दिया तार तार, अपने 'अंतिम संस्कार' पर कही थी ये बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput death) की मौत के बाद लाखों-करोड़ों दर्शकों को उनके(sushant singh rajput last movie release on OTT platform) आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' का बेसब्री से इंतज़ार था। इस फ़िल्म की कहानी में ऐसा लगता है जैसे एक्टर की आने वाली ज़िंदगी की दास्तान लिखी गई थीं। 'दिल बेचारा' sushant singh rajput last movie)का एक-एक सीन एक-एक डायलॉग (sushant singh rajput last movie dialogues)दर्शकों के सीधे दिल की गहराइयों में उतरने वाला है।

आज नेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किये जाने वाले वीडियो में 'दिल बेचारा' फ़िल्म के डायलॉग और फ़िल्म के सीन है। इस फिल्म में कॉमेडी है तो इमोशन ऐसा है कि लाख कोशिशों के बाद भी आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। फ़िल्म देखने वालों को तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे यह फ़िल्म सुशांत की रियल लाइफ की ट्रेजडी को याद दिलाने वाली हो। 'दिल बेचारा' फिल्म का एक (sushant singh rajput last movie dialogues)डायलॉग जो फ़िल्म में उनके खुद के अंतिम संस्कार को लेकर है, जिसे देखने के बाद पत्थर दिल भी पिघल जाए।

फिल्म के डायलॉग्स से लगेगी आंसुओं की झड़ी

बॉलीवुड के जगमगाते सितारे सुशांत सिंह राजपूत(sushant singh rajput) की फिल्म 'दिल बेचारा' का उनके फैन्स को लंबे समय से इंतज़ार था, और जैसे ही फ़िल्म रिलीज हुई लोग फ़िल्म के माध्यम से अपने चहेते कलाकार को दिल से याद किया। फ़िल्म (sushant singh rajput emotional scene) के चुनिंदा सीन और डायलॉग लोगों ने अपने-अपने सोशल मीडिया पर शेयर किये। लेकिन इस फिल्म का दिल छू लेने वाला एक सीन जिसमें मैनी का किरदार निभा रहे सुशांत कहते हैं, "I wanted to attend my own funeral" (अपने अंतिम संस्कार में मैं खुद शामिल होना चाहता हूं)। फ़िल्म के इस सीन को देखने के बाद सुशान्त के हर चाहने वालों की आंखें झर-झर झरने की तरह बहने लगी। 'दिल बेचारा' फिल्म के एक सीन में वे मरने से पहले अपनी शोकसभा का रिहर्सल रखते हैं। इस इमोशनल सीन में उनका दोस्त और किजी, मैनी यानी सुशान्त के लिए आखिरी शब्द बोलते हैं, जिसे वे खुद सुनते हैं। पर रील लाइफ से हट कर सुशान्त को जानने वाले हर शख्स को सुशान्त की मौत की याद आ जाती है। और सबका दिल पिघल जाता है।

Seri....l don't have words to express my feelings 😞😖



The way he said " I want to attend my own funeral"oh god,

I'm already missing uh manny 🤐😥#DilBechara pic.twitter.com/DRfNsbVAgs — Shivrajsinh Vansiya (@ShivrajVansiya) July 24, 2020

बड़े पर्दे पर फिल्म ना आने है मलाल

आपको बतादें फिल्म 'दिल बेचारा' की कहानी जॉन ग्रीन के 2012 के नॉवेल 'द फॉल्ट इन ऑवर स्टार्स' पर आधारित है। इस फ़िल्म में सैफ अली खान ने खास किरदार निभाया है। विदित हो सुशांत सिंह राजपूत ने बीते 14 जून को खुदकुशी करली थी। उनके जाने के बाद फैन्स की फ़िल्म देखने की ख्वाहिश तो पूरी हो गई लेकिन इस यादगार फ़िल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज ना होने का उनको ताउम्र मलाल रहेगा।