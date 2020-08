Sushant के डॉगी फज को अब भी है उनका इंतजार, लगा रहा है बाइक के चक्कर, देखें वीडियो

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) 14 जून को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत को दो महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन अभी भी लोग उन्हें याद करते हैं। सोशल मीडिया (Social Media) पर सुशांत के फैंस उन्हें रोजाना याद करते हैं। उनके फैंस लगातार सुशांत को याद करते हुए उनके लिए भावुक पोस्ट लिखते हैं। वहीं, सुशांत का डॉगी फज अब भी उनका इंतजार कर रहा है। फज (Sushant's Dog Fudge) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सुशांत की बाइक का चक्कर लगा रहा है।

#Fudge looking for @itsSSR near his bike. The two used to share a ride quite often. #unitedforjustice pic.twitter.com/jMn2VEwsEt